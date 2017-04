Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, le anticipazioni e le news di sabato 22 aprile 2017 – «9ª puntata: semifinale!» – Ed eccoci di nuovo all’appuntamento del sabato, questa sera 22 aprile 2017, dalle 20:35 su Rai1, in cui Milly Carlucci dà vita alla nona puntata del suo seguitissimo varietà. Le anticipazioni e le news di Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 annunciano appunto che siamo arrivati alla puntata numero nove – la semifinale – durante la quale assumerà una fisionomia sempre più chiara di come sarà la finalissima! Quali coppie di ballerini la conquisteranno? E quale formazione, tra quelle eliminate, potrà essere ripescata e così ritornare in gioco? Prima di proseguire con le anticipazioni, ricordiamo i due spazi tanto graditi al pubblico: Ballando con te – il torneo riservato ai ‘non vip’, alla gente comune – e Ballerino per una notte. Chi sarà il Ballerino per una notte di questa sera?

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, le anticipazioni e le news di sabato 22 aprile 2017 – «Morgan ospite d’onore della puntata, Gérard Depardieu ballerino per una notte!»

Secondo le ultime anticipazioni e news di Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, questa nona puntata – la semifinale – sarà davvero molto speciale. Il Ballerino

per una notte, infatti, sarà addirittura Gérard Depardieu! La star internazionale, si presterà al tour de force di prammatica, grazie al quale imparerà in poche ore una coreografia realizzata per lui, esibendosi per conquistare l’importantissimo tesoretto assegnato dalla Giuria ad uno dei protagonisti in gara. L’altro ospite d’onore, preannunciato da Selvaggia Lucarelli e poi confermato dai social del programma, sarà Morgan, reduce dalla burrascosa rottura con Maria De Filippi e ‘Amici’!