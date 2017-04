I tagli di capelli primavera/estate 2017: un ritorno al passato per uno stile glamour e chic

I tagli di capelli primavera/estate 2017: un ritorno al passato. I tagli di capelli per la primavera/estate 2017 si ispirano al passato. Un passato che diventa il futuro e gli hairstyle, i tagli di capelli e le texture sposano il motto dei corsi e ricorsi storici, rispolverando i mood anni ’70, ’80, ’90 per trovare nuovi codici di stile. Le ispirazioni vanno dal beehive di Amy Winehouse, al caschetto da flapper girl di Catherina Zeta-Jones nel film Chicago, dai knot tribali rilanciati da Bijork, fino ad arrivare al riccio messy in stile Janis Joplin e quello da little girl del manga Sailor Moon. Immancabile l’effetto wet, ovvero l’effetto bagnato.

I tagli di capelli primavera/estate 2017: dai capelli messy al super liscio.

Alcuni stili non conoscono crisi. È il caso del long bob che però si rinnova, con le scalature per far emergere la parte più wild che è in noi. La versione messy con frangia è l’ideale per le amanti e nostalgiche degli anni ‘70, per quel look sexy ma non troppo perfetto. Se invece siete fan del super liscio, lo sguardo è rivolto agli anni ‘80: oggi come allora il long bob è liscio e con frangia.