Riforma pensioni, le news di oggi 22 aprile 2017 su Fase due, Ape, lavori di cura, flessibilità, cumulo, opzione donna

Riforma pensioni, ultime news di oggi 22 aprile 2017. Sul fronte pensioni, il consueto punto del venerdì viene fatto con precisione da Orietta Armiliato, una delle amministratrici del gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social, che passa in rassegna gli avvenimenti salienti dal punto di vista previdenziale della settimana appena trascorsa. “Carissime – esordisce la Armiliato – questa settimana si è contraddistinta, oltre che per gli eccessi culinari dovuti alle ricorrenze Pasquali, per l’arrivo degli atti collegati ad Ape e quindi alla quasi completa definizione di quella che era stata battezzata come Fase1 e che, una volta archiviata, darà modo di entrare fattivamente nel merito degli argomenti contemplati nella Fase2. È ormai dato per assunto che sia necessario un intervento che possa determinare una maggior flessibilità previdenziale sia a garanzia dei giovani sia dei meno giovani e a cominciare dal Presidente Sergio Mattarella ad arrivare al Sottosegretario PierPaolo Baretta e in molti presenti al Forum sulla Previdenza, evento patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si sono espressi in questo senso”.

Riforma Pensioni, cumulo, opzione donna, lavori di cura, le ultime news.

“In queste ultime ore il Presidente Cesare Damiano – sottolinea la Armiliato – é tornato a parlare del cumulo contributivo gratuito (oggi non praticabile per chi intende scegliere la misura dell’Opzione Donna), riprendendo di fatto una posizione più e più volte dichiarata dopo la stesura della Legge di Bilancio 2017 che ha visto escludere questa categoria di lavoratrici, oltre che gli esodati. Questa esclusione grida vendetta per quanto é iniqua e risulterebbe davvero inaccettabile una mancanza di attenzione al tema che porti ad una soluzione che rispecchi quel principio di equità che ha sempre ispirato il lavoro della Commissione Lavoro sia alla Camera dei Deputati sia al Senato.

Per quanto riguarda il riconoscimento dei lavori di cura dei quali abbiamo ampiamente parlato e discusso e continuiamo a farlo, anche Annamaria Furlan (segretaria generale CISL) ha posto l’accento sulla necessità di ragionare seriamente affinché si trovi una forma di riconoscimento efficace che possa concorrere, ad esempio, ai fini del raggiungimento dei requisiti per l’accesso a pensione. Posizioni quindi confermate rispetto al verbale siglato lo scorso Settembre. Noi, siamo in attesa del mese di Maggio dove a partire dal giorno 4 si riaprirà il tavolo di discussione con i membri del Governo che é coadiuvato da una squadra di tecnici tra i quali il Prof. Marco Leonardi che, come già il Prof. Tommaso Nannicini suo predecessore alla cabina di regia, si è reso disponibile a trovare una soluzione sostenibile che possa anticipare il pensionamento delle donne. Per chi invece fosse interessato al monitoraggio dei flussi di pensionamento, INPS metterà a disposizione il prossimo mercoledì 26 Aprile nel proprio sito istituzionale, i dati relativi al Primo Trimestre 2017″.

Pensione di cittadinanza, politiche sociali, le news di Cesare Damiano.

Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera, in questi giorni ha parlato di Ape, precoci, cumulo e si è tornato ad occupare anche di politiche sociali e pensione di cittadinanza e di garanzia giovani:”Condivido il messaggio del Presidente Mattarella sulle politiche previdenziali, la cui idoneità deve tenere conto di considerazioni demografiche, sociali ed economiche. Per questo ci stiamo battendo in due direzioni: per l’equità intergenerazionale, al fine di garantire ai giovani una dignitosa ‘pensione di cittadinanza’, per un cambio di passo, che consideri l’aspetto sociale della previdenza e non solo quello di essere un pozzo senza fondo dal quale attingere risorse per diminuire il debito pubblico”.

Secondo Damiano “impressiona il documento che accompagna il DEF nel quale si chiarisce che le riforme realizzate dal 2004 ad oggi, produrranno fino al 2050 un risparmio di quasi 1.000 miliardi di euro. Un enorme trasferimento da Stato sociale a debito, mai avvenuto prima”. “Dopo il rigore è giunto il momento dell’equità sociale. Nell’immediato dobbiamo batterci per realizzare integralmente i contenuti previdenziali della passata legge di Bilancio, a partire dal decollo dal primo maggio dell’APE Social”. “I prossimi obiettivi dovranno essere il blocco o il rallentamento dell’aspettativa di vita e la pensione contributiva di garanzia per i giovani”.