Pensioni, Inps. Il Ministro del lavoro Giuliano Poletti ha posto fine alla questione dell’approvazione del bilancio preventivo dell’Inps. A conclusione delle verifiche effettuate, anche attraverso un confronto con la Presidenza dell’Inps e gli organi dell’Istituto, nonché con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulle ragioni che avevano motivato la decisione del CIV di non approvare il bilancio preventivo per l’esercizio 2017, considerata l’esigenza di garantire la continuità dell’azione amministrativa dell’Istituto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato il Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell’Inps per l’esercizio 2017.

Pensioni, Ape sociale. Le preoccupazioni dell’Inca

In tema delle pensioni anticipate, il ritardo della macchina burocratica necessaria per l’entrata in vigore dell’Ape agevolata preoccupa i sindacati ed i patronati. “Siamo appesi a un filo. Dal ministero del Lavoro continuano a rassicurarci che a giorni saranno disponibili le domande per accedere all’Ape sociale. Ma il decreto non è ancora uscito in Gazzetta Ufficiale e dunque l’Inps non può emettere le circolari operative, né attivare la procedura online”. Osserva Fulvia Colombini, del collegio di presidenza dell’Inca, ai microfoni di RadioArticolo1 a proposito della misura per le pensioni anticipate contenuta nella legge di bilancio 2017, il cui onere è a carico dello Stato.

Colombini ha sottolineato che l’Ape sociale “è un ottimo accompagnamento alla pensione, perché garantisce un assegno fino a 1.500 euro mensili per 15 mesi. Il requisito per l’età è compiere i 63 anni nel corso di quest’anno. Oppure, si può accedere se si è disoccupati e senza ammortizzatori sociali da almeno tre mesi; si svolge assistenza da almeno 6 mesi per conviventi con grave handicap; si è invalidi civili di almeno il 74% e si hanno 30 anni di contributi”.

Pensioni anticipate. Domande d’accesso all’Ape agevolata.

Per le pensioni anticipate, i problemi nascono sulle domande d’accesso all’Ape agevolata che potranno essere presentate a partire dal 1° maggio, se i termini verranno rispettati, fino al 30 giugno. “L’Inps stilerà una graduatoria e ne accetterà di nuove solo se rimarranno disponibili risorse dai 300 milioni stanziati. Se invece saranno esauriti, tutti gli altri passeranno all’anno successivo”, ha sottolineato Colombini. Secondo le stime, potrebbero essere accolte tra le 30 e le 35mila domande.

“La legge di bilancio di fine anno potrebbe cambiare le cose, ma su questo ci batteremo affinché il governo mantenga l’impegno assunto al tavolo con i sindacati, Anzi, chiederemo di aggiungere ulteriori risorse. La fase due, in cui si parlerà anche della pensione contributiva per i giovani, apre una trattativa difficile e onerosa che richiederà l’uso sostanzioso di risorse pubbliche”, ha concluso.