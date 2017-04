Selvaggia Lucarelli ed Antonella Mosetti, continua lo scontro social!

Nuovo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Antonella Mosetti. Quest’ultimo si è infervorata in seguito ad una battuta della blogger e giornalista. “Tutti a dire ‘Che bravo Boncompagni’ (ed era bravo), ma ricordatevi che la Mosetti è colpa sua”, ha scritto ironicamente Selvaggia sul social.Non è passato molto prima che arrivasse la replica di Antonella: “Na sfigata senza uguali… falla sparlare, solo quello sa fare”, ha scritto. Poi ha dato alla Lucarelli della “nullità prodotto delle raccomandazioni politiche e non solo”.

La parola è tornata quindi di nuovo alla Lucarelli: “Mortac.i oh, tutte ‘sta raccomandazioni e solo il giudice a Ballando? Manco la giuria di qualità a Sanremo al posto di Greta Menchi? E che caz.o”. La Mosetti è poi tornata alla carica: “Mi ha vista a Matrix e ha rosicato. Aspetto di trovarmela davanti, sto leone da tastiera […] I festini la Lucarelli li ha sempre fatti in privato e lo sanno in molti nel settore spettacolo. Io i festini non li ho mai fatti altrimenti a quest’ora sarei stata da altre parti, tipo le tue. Ci vediamo presto e ai tuoi sostenitori di immondizia, ci penseranno i miei legali”.