Tagli di capelli primavera/estate 2017: ecco i tagli di capelli e le colorazioni che regaleranno qualche anno in meno

Tendenze capelli primavera estate 2017: tutte le colorazioni del momento. Voglia di cambiare look sia nel taglio ma soprattutto nel colore? Ecco tutte le colorazioni che saranno protagoniste per la prossima primavera/estate 2017. Dai biondi e Tiger Eye che si mescolano al colore star del momento, il rosso rame, per creare nuove nuance: dal Peach al Blorange, dal Pumpkin Spice al Caramel c’è solo da scegliere il colore che più si addice al proprio incarnato e dare un tocco di freschezze e di giovinezza. Da sempre le donne dai capelli rossi hanno un fascino particolare legato a storie e leggende, ora l’arancio-rame è diventata la sfumatura di riferimento dell’hairstyle.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli che regalano qualche anno in meno.

Tra i tagli di capelli per le donne mature, ideali sono quelli in perfetto equilibrio tra le tendenze tagli di capelli corti, medi e lunghi di stagione e tra le accortezze affinché il taglio di capelli sia pratico e regali al tempo stesso un volto fresco e giovane. Bisogna porre non poca attenzione però : con i capelli si commettono facilmente errori che ti fanno apparire più grande.