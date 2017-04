Traffico autostrade, ponte del 25 aprile: tutti gli aggiornamenti sulla viabilità. Oggi, sabato 22 aprile 2017, sono previste diverse code in autostrada a causa del ponte del 25 aprile. In particolare si prevede un traffico intenso sull’Autostrada A7, in direzione Genova, all’uscita di Genova Ovest. La causa di queste code non è legata a nessun cantiere o incidente (almeno per ora). In quel punto nevralgico si raccordano ben tre autostrade (A10, A7 e A12) e in previsione del ponte della festa della Liberazione saranno molti gli automobilisti che partiranno per andare in vacanza al mare o in montagna.

Traffico autostrade, ponte del 25 aprile: tutti gli aggiornamenti sulla viabilità.

Da ieri, venerdì 21 aprile 2017, è partito il ponte che in molti casi verrà prolungato fino alla Festa del Lavoro (1° maggio). Almeno così sarà per i fortunati che sono riusciti ad ottenere le ferie in questo periodo. A causa del bel tempo, la lunga trasferta dei vacanzieri è già cominciata ieri mattina, con qualche ora d’anticipo rispetto al pomeriggio “di fuoco” inizialmente previsto. Ieri pomeriggio si sono verificati ben 9 km di coda sull’Autostrada A8 Milano-Varese, nei pressi dell’uscita di Castellanza, a causa di un camion che è andato a sbattere contro il muro. Il conducente è rimasto ferito, ma secondo l’azienda regionale di emergenza-urgenza non è in condizioni critiche.

Gli automobilisti possono restare continuamente aggiornati sulle condizioni del traffico tramite i collegamenti “My Way” su Sky Meteo 24 (canale 501 del bouquet Sky) e su Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del Digitale Terrestre). Gli aggiornamenti sulle eventuali code saranno consultabili anche con l’app My Way, scaricabile gratuitamente sia su dispositivi Android che su dispositivi Apple. Anche sul sito autostrade.it, su Isoradio (103.3 FM) e su RTL 102.5 saranno trasmessi aggiornamenti continui sulla viabilità in tutta la rete autostradale italiana. Il Call Center di Autostrade italiane, attivo 24 ore su 24, è disponibile al numero 840042121.