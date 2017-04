Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: a settembre riparte il trono gay, ecco il nome di un possibile tronista

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: a settembre riparte il trono gay. Il programma di Uomini e Donne sta ormai per volgere alla fine. Verso maggio i quattro tronisti presenti sul trono Desirèe, Rosa, Marco e Luca, dovranno fare le loro scelte, e se per alcuni si inizia già a fomentare qualche pensiero sulle possibile scelta, per altri si è ancora in alto mare. Intanto a settembre ripartirà Uomini e Donne, definito ormai il programma più longevo ma anche amato della tv. Ai fan piace seguire le avventure amorose dei protagonisti e appassionarsi alla storia, gioire con loro ma anche arrabbiarsi. A settembre tornerà nuovamente anche il trono gay, un debutto di settembre 2016, che ha “sfornato” la coppia Claudio Sona e Mario Serpa. Una coppia molto seguita ed amata che però è ormai giunta al capo-linea. C’è molta attesa per sapere chi salirà sul prossimo trono gay di Uomini e Donne, ma non è escluso un grande ritorno.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Mario Serpa è il possibile candidato per il trono gay.

Mario Serpa, dopo l’addio a Claudio Sona, non esclude di poter essere il prossimo tronista gay di Uomini e donne. Intervistato in radio, ha parlato ancora del rapporto finito con l’ex Claudio ed ha affermato che finito il trono nessuno dei due si aspettava di non avere più una vita privata.