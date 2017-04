Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: scontro tra i due tronisti. Mercoledì 19 aprile 2017 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne del trono classico. Le ultime anticipazioni ci rendono noto che Luca Onestini avrebbe accusato Marco Cartasegna di aver avuto una reazione abbastanza dura dopo la puntata. Marco Cartasegna rifiuta di uscire in esterna con Federica vedendo il tutto come un ricatto. Da questo suo comportamento piovono le critiche da parte di Gianni e da Jack. Per il tronista Marco Federica ha comportamenti troppo infantili a essendo scesa per Luca Onestini doveva dargli non poche dimostrazioni. Scoppia la polemica tra i due tronisti.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: la dura reazione di Marco.

Il tronista Luca è contro Marco e lo accusa della reazione a dir poco dura avuta nel corso della scorsa puntata. Ma non finisce qui. Luca spiega a Maria De Filippi che una volta finita la registrazione della settimana precedente, Marco si è lamentato per non aver avuto sufficiente spazio in trasmissione e avrebbe reagito con “urla e sferrando calci contro il muro” fuori dallo studio. Tina Cipollari interviene sostenendo di comprendere la reazione di Marco, perché Gianni Sperti non ha fatto altro che parlare delle stesse cose per un’ora, poi aggiunge: “Fuori dallo studio uno è libero di fare quello che vuole!”