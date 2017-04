Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: piovono baci inaspettati al trono classico

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: un nuovo bacio di Luca. Il trono classico di Uomini e Donne e ormai agli sgoccioli e i tronisti si avviano verso una scelta ma accade un colpo di scena. Il tronista Luca Onestini inizia a cambiare rotta e scatta il bacio. Si assiste all’esterna tra Luca e Cecilia. Lui ha organizzato per lei un’esterna durante la quale le fa vedere immagini di lui da piccolo con sua mamma, a cui è molto legata, e con la famiglia. La ragazza si commuove e dice: “Quando torno a casa ti penso, ed è strano”, lui risponde: “Anche in puntata mi cerchi più delle altre due”, e la corteggiatrice replica: “Io inizio a crederci a noi due”, e Luca sentenzia: “Fai bene a crederci” e si baciano con trasporto. Al rientro, Giulia sostiene che Cecilia sia in una posizione privilegiata perché è stata chiamata in un momento in cui il tronista era in crisi con le due pretendenti. C’è spazio anche per un diverbio tra Luca e Giulia, accusata di aver più o meno insultato via social non solo lui ma anche il fratello.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: un bacio emozionante per Desirèe.

Intanto anche per la tronista Desirèe arriva il bacio. Mattia e Desirée fanno una gara in gokart, poi riprendono fiato fra le margherite di un prato e si baciano! In studio lei ammette che non se lo aspettava, le è piaciuto moltissimo ma, avendo sempre baciato per prima, dopo è rimasta un po’ così: “Il bacio c’è stato ma non vuole dire che è una scelta”, secondo Riccardo è la dimostrazione che Mattia corre e Mariano dice che sbaglia tutto perché lei si emoziona con lui ma bacia un altro.