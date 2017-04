Verissimo, anticipazioni news e ospiti di sabato 22 aprile 2017 – «Con Paola Barale a Verissimo ancora bagliori da l’Isola dei famosi!» Un nuovo pomeriggio di sabato in cui la provetta conduttrice Silvia Toffanin ci tiene compagnia – come sempre su Canale 5 dalle ore 16:10 – questa volta con un’ospite che prosegue il discorso portato avanti la settimana scorsa con l’ospitata da l’Isola dei Famosi, e in primo luogo di Raz Degan, il suo trionfatore! Di chi si tratta? Vediamolo insieme attraverso le nostre anticipazioni e news di Verissimo – che per questo sabato 22 aprile 2017 – annunciano che il salotto di Silvia ospita Paola Barale, la ex dell’ attore e modello israeliano, con il quale ha però conservato un rapporto di amicizia così stretto, da far sperare ai tanti fan una reunion della coppia!.

Verissimo, anticipazioni news e ospiti di sabato 22 aprile 2017 – «Ornella Muti con sua figlia Naike!»

Ma, come tutti i sabati, le anticipazioni di Verissimo ci mostrano che il primo ospite è come sempre un attore de Il Segreto: questa settimana Aída de la Cruz, interprete di quel personaggio amatissimo dal pubblico che è la dolce pasticcera Candela! Inoltre per la prima volta insieme a Verissimo per un’intervista a due in esclusiva, la grande star del nostro cinema Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli. E ancora. Dal mondo dei social al ‘tutto esaurito’ negli stadi più importanti d’Italia: per la prima volta ospiti di Silvia Toffanin il duo rivelazione della musica pop Benji & Fede. Infine, si raccontano al microfoni della bellissima e bravissima conduttrice Cristiano Malgioglio e il ballerino Kledi.