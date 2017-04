Verissimo ultimissime news sabato 22 aprile 2017 – «Il racconto degli ospiti della serata» – Le news e le anticipazioni di Verissimo mostrano che anche oggi tanti ospiti sono passati per lo studio di Silvia Toffanin; come sempre in apertura della puntata c’è uno dei protagonisti della soap opera Il Segreto: questa settimana l’attrice Aída De La Cruz, che nella serie interpreta il ruolo di Candela. Come ogni anno, infatti, il sabato trova spazio sulle frequenze di Canale 5 il format condotto da Silvia Toffanin: per la bella conduttrice televisiva si tratta della decima stagione dietro il bancone di “Verissimo” che, invece, di anni ne ha ormai venti.

Verissimo ultimissime news sabato 22 aprile 2017 – «Ornella e figlia in esclusiva»

Oggi, sabato 22 aprile 2017, a Verissimo la Toffanin ha accolto per la prima volta nel suo studio Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli, che si raccontano in un’intervista esclusiva. Altro debutto in qualità di ospiti di Verissimo è quello annunciato dalle anticipazioni e news del duo Benji & Fede, il fenomeno del momento tra i giovanissimi che hanno debuttato insieme partendo dai social network per poi affermarsi nel panorama musicale italiano; in studio si racconteranno e parleranno del loro ultimo album e del loro tour.

Verissimo ultimissime news sabato 22 aprile 2017 «Cristiano Malgioglio si racconta»

Anche Cristiano Malgioglio, secondo le news, si è raccontato nel salotto della Toffanin. Clamorosa e molto sentita la sua confessione. “Sono stato innamorato di Maria Schneider, l’attrice di Ultimo Tango a Parigi. Non l’ho mai detto, ma probabilmente sarebbe stata la donna della mia vita”. Questa la confidenza di Cristiano Malgioglio ospite nella puntata di Verissimo di sabato 22 aprile su Canale 5. “Forse è stato un amore platonico. Ogni volta che ci vedevamo io tremavo sempre”, continua Malgioglio, che, riguardo alla scomparsa dell’attrice, morta di tumore nel 2011, confida: “Quando è venuta a mancare per me è stato un dolore atroce, come perdere una sorella, un’amica“.