Verissimo ultimissime news sabato 22 aprile 2017 – Aída de la Cruz – interprete ne Il Segreto di Candela Mendizábal – è ospite della puntata di sabato 22 aprile 2017 – «La dolce ospite da Il Segreto!» – Anche questo sabato pomeriggio parterre di ospiti che ‘spacca’ per il rotocalco televisivo di Silvia Toffanin! Oggi – come mostrano le news e le anticipazioni di Verissimo – protagonisti del talk show – dopo i ‘reduci’ dall’Isola dei famosi 2017 – saranno Ornella Muti e Naike Rivelli, Cristiano Malgioglio e altri ancora, e da Il Segreto la bella pasticcera di Puente Viejo, Candela Mendizábal!

Anche questa volta per una puntata speciale, c’è anche un ospite speciale che, come ogni sabato pomeriggio, arriva in studio direttamente dalla Spagna per l’intervista in esclusiva con la Toffanin: è l’ospite de Il Segreto, che questa sera è una habituée della trasmissione graditissima al nostro pubblico, come uno dei dolci che usa confezionare. Avrete capito che si tratta dell’interprete della dolcissima pasticcera di Puente Viejo, Candela Mendizábal – interpretata dall’attrice iberica Aída de la Cruz! Aída ricopre nella saga di Puente Viejo il ruolo della pasticcera del villaggio, Candela, da poco tempo moglie amatissima di Severo Santacruz, fratello della sua cara amica Sol, che l’ha sposata dopo un lungo corteggiamento non privo di qualche equivoco. Candela / Aída ci dà le anticipazioni sul futuro e sulle vicissitudini del suo personaggio, tra la gravidanza di Sol, l’arrivo in paese di Cristobal e interessanti colpi di scena, il più importante dei quali sarà l’arrivo tanto atteso di un bel bebè per Candela e Severo!