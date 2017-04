Amici 2017: ecco la lettera di Maria De Filippi per Emma Marrone

Amici 2017: la lettera di Maria De Filippi per Emma. Sabato 22 Aprile 2017 è andato in onda il quinto serale della puntata di Amici. La squadra blu è capitanata dalla cantante Elisa, mentre la squadra bianca era capitanata dal coach Morgan. Era perché dopo diverse polemiche ha deciso di abbandonare a metà della gara la sua squadra. A prendere il suo posto è stata l’amatissima Emma Marrone, ex coach delle passate edizioni nonché ex allieva. All’inizio della quinta puntata del serale la conduttrice di Amici Maria De Filippi rivolge parole di stima e gratitudine per la ex allieva che è tornata a ricoprire il ruolo di direttore artistico della squadra bianca. Ecco il contenuto della lettera: “L’ultima volta che ti ho scritto una lettera indossavi una tuta bianca e piangevi perché scartavi il tuo primo disco. In questi anni hai vinto tanti dischi d’oro, ci sono stati i tour, hai duettato con i più grandi artisti, ma tu non sei mai cambiata, sei sempre forte, onesta, vera, fragile. Tu da questo programma hai avuto quel che dovevi avere dato il talento che hai, ma a differenza di alcuni che fanno la cosa più facile del mondo e accusano noi dei loro mancati successi senza chiedersi se un talento lo hanno, ti sei sentita in dovere di restituirci quel che secondo te ti è stato dato.

Amici 2017: la lettera di Maria De Filippi per Emma e la risposta di Emma.

Poi la lettera continua: “Grazie per essere qui, perché so che ci sei e ci sarai sempre e scusami se a volte non ti trattiamo con il rispetto che merita chi ha avuto tanti riconoscimenti come te, è che noi ti vediamo sempre come la Emma con la tuta bianca che rispettava anche il lavoro delle signore delle pulizie. Nessuno dimentica l’immagine di te che rifacevi i letti di tutti e facevi risplendere i pavimenti della casetta. Grazie ancora per tutto quello che fai e credimi, a questo programma non devi nulla, ha solo fatto vedere alle persone da casa il tuo talento… Sono certa che tu hai dato molto di più ad Amici che Amici a te. La gratitudine per chi è passato da Amici è rara, ma la gratitudine è rara nella vita in generale, è questo a cui siamo abituati, ed è raro incontrare persone come te, per cui grazie ancora. Ti prometto che per tutti noi di Amici d’ora in poi non sarai più la piccola Emma con la tuta bianca ma solo Emma che è una grande cantante, ma anche una grande donna”.

Alle parole di Maria, Emma si commuove e dice: “Non voglio entrare nel merito di quello che è successo, non mi riguarda, se sono qua è perché indipendentemente dalla vostra richiesta io sento di poterlo fare bene perché prima di essere qui sono stata lì al posto del ragazzi. Per me la musica è una vocazione e per questo mestiere sacrificherei tutto, il che non vuol dire svendersi. Finché potrò trasmettere a questi ragazzi giovani l’anima e il rispetto, lo farò sempre”.