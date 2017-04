Amici 2017 Ed. 16, il racconto della serata del 22 aprile. Si è concluso ieri il quinto serale di Amici 2017 Ed. 16 con tante emozioni. Dopo l’addio di Morgani, a capo della squadra bianca c’è Emma Marrone, e Maria De Filippi, ad inizio puntata, ha letto una lettera di ringraziamento alla nuova coach. Non è mancata qualche lacrimuccia… Inusuale sfida per il gioco del Chi inizierà: Eleonora Abbagnato deve valutare un ballo che le coach, che devono ballare “come se”. Il primo ballo deve essere fatto come se “fossero dentro alla centifuga di una lavatrice che va sempre più veloce”. La sfida è vinta da Elisa. La coach schiera Andrea che si cimenta nel duetto di ballo con ospite, Stash e i The Kolors. I Bianchi propongono l’esibizione corale e cantano “A modo tuo” di Elisa. Il punto va ai Bianchi. Nella seconda prova Emma schiera il duetto con giudice: Sebastian balla ed Ermal canta. Elisa schiera Cosimo. Il punto va ai Bianchi.

Entra in studio l’atteso quinto giudice Raz Degan. È il momento dell’ospite internazionale, Ozark Henry, Ed Emma ed Elisa schierano per il ballo con ospite Sebastian e Andreas. Il voto è segreto. Emma schiera Mike, Elisa Riccardo. Voto ai Blu. La nuova sfida proposta è il duetto di canto con l’ospite. Sul palco entra Fiorella Mannoia, e con lei cantano “Che sia benedetta” Mike e Federica. Punto ai Bianchi. La prima manche è vinta dai Bianchi per 4 a 3, quindi a rischio eliminazione ci sono Andreas, Cosimo e Federica. Elisa salva Federica, Zerbi e Veronica Peparini salvano Andreas: a rischio eliminazione è Cosimo.

Amici 2017 Ed. 16, nessun eliminato durante il quinto serale del 22 aprile.

Per decidere chi inizierà la seconda manche, Emma ed Elisa devono cimentarsi in un’altra sfida particolare: devono fare una ceretta ad un ragazzo, ed Emma vince. Per i Bianchi si esibisce Shady, mentre i Blu schierano Riccardo. Il punto va ai Bianchi. Emma schiera Sebastian, Elisa Andreas. Il punto va ai Bianchi. Mike Bird canta Thinking out loud, Federica Chissà se lo sai. Il voto è segreto. Emma schiera Sebastian, Elisa schiera Andreas. Raz fa i complimenti ai ballerini. Vince la squadra Bianca. La seconda manche è vinta dai Blu. Mike, Thomas e Sebastian sono a rischio. Emma salve Mike, i professori salvano Sebastian. Thomas è a rischio eliminazione e va al ballottaggio contro Cosimo. Elisa, a questo punto, chiede di poter parlare con Emma in privato, fuori le quinte. Al ritorno, spiega a Maria di aver visto la squadra Bianca rinascere in questi giorni, ma il tempo a disposizione per preparare la serata è stato davvero poco: chiede, quindi, se è possibile evitare l’eliminazione per questa serata. Maria spiega che non è possibile ma che tuttavia, data la situazione, questa volta, ma solo per questa volta, può non esserci nessun eliminato.