Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 23 aprile 2017: l’intervista a Francesca Scopelliti. Si continua a parlare di amnistia ed indulto, temi caldi ad appena una settimana dalla marcia organizzata nel giorno di Pasqua dai Radicali. Francesca Scopelliti, il Presidente della Fondazione internazionale per la Giustizia Enzo Tortora, ha espresso a Radio Radicale il suo punto di vista e ha spiegato perché ha aderito alla marcia. “Qui è importante esserci non solo con la buona volontà ma anche con la propria persona”, ha spiegato Scopelliti. “Il percorso da Regina Coeli al Vaticano ha un unico denominatore, ha un unico binario che si chiama Marco Pannella, e proprio perché quest’anno non c’è Marco è importante esserci. È importante dare un emssaggio di speranza al mondo penitenziario e all’Italia, perché si possa con la battaglia dei Radicali continuare per la giustizia giusta e portare quelle riforme che non sono più rimandabili.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 23 aprile 2017: il progetto di reinserimento dei detenuti della Regione Puglia.

Spesso si parla dell’importanza del reinserimento e della rieducazione dei detenuti, ma nella maggior parte delle carceri questi concetti sono ancora molto lontani dal venir applicati. In altri casi, invece, troviamo piccole realtà che possono portare il loro esempio a tuttta Italia. La Regione Puglia ed il Provveditorato dell’amministrazione carceraria hanno presentato un progetto volto al reinserimento dei detenuti: si vuole dare la possibilità a chi sta scontando la pena, attraverso qualifiche professionali, di favorire il rapporto del detenuto con il sistema esterno e quindi di agevolare il reinserimento nella società. La Regione Puglia ha costruito un bando denominato “iniziativa sperimentale di inclusione sociale per le persone in esecuzione penale”.

L’assessore regionale al lavoro, Sebastiano Leo, ha così spiegato gli obiettivi di questo importante ed interessante progetto, riportati dal sito lecceprima.it: “Per noi l’inclusione sociale si realizza attraverso il lavoro e attraverso la concreta acquisizione di competenze professionali. Il lavoro è il fattore determinante per una reale inclusione sociale dei soggetti in esecuzione penale: lavoro come possibilità di tornare a essere un soggetto attivo grazie all’acquisizione di un reddito per una prestazione lavorativa stabile, che risponde a una reale esigenza del territorio e, in questo modo, restituisce dignità e ruolo sociale alla persona”. Il provveditore dell’amministrazione penitenziaria di Puglia e Basilicata, Carmelo Cantone, ha spiegato che “Il progetto che presentiamo oggi è sperimentale e può diventare un modello di riferimento anche per le altre regioni. Non è un caso che la sede scelta sia il carcere di Lecce che conta un numero importante di detenuti e una presenza forte dei clan della criminalità organizzata. Il lavoro messo in piedi per responsabilizzare i soggetti svantaggiati e marginalizzati, grazie anche alla collaborazione con le associazioni del territorio che hanno proposto idee innovative, ritengo che sia un atto di grande civiltà e un’eccellenza per gli istituti penitenziari pugliesi”.