Ballando con le Stelle: ecco i finalisti, gli eliminati e una nuova polemica tra la Parietti e Lucarelli

Ballando con le Stelle, ecco i nomi dei finalisti della nona puntata. La nona puntata di Ballando con le Stelle è stata una puntata decisiva, che ha visto l’eliminazione di Alba Parietti e Giuliana De Sio. La prima ha perso allo scontro impari contro Raimondo Todaro e Xenia, la seconda ha invece avuto la peggio contro Samuel Peron e Martina Stella. Tensione, attesa, emozioni. Ed anche astuzia, se vogliamo. Nel calderone di sabato sera 23 Aprile 2017 abbiamo visto un po’ tutto. Gli ospiti della serata e ballerini per una notte sono stati Gérard Depardieu e Morgan. Solo qualche giro di valzer per Morgan che ha lasciato a casa ogni tipo di polemica e successivamente sono stati decretati i finalisti. Ecco di chi si tratta: finalisti della dodicesima edizione di “Ballando con le stelle” sono: Basile, Tapia, Palmese, Montedoro, Stella e Xenia. Il verdetto è arrivato alla fine di una lunga puntata ricca di sfide e coronata dalla presenza di due super-ospiti: Gerard Depardieu e Morgan con tutta la sua “verità”.

Ballando con le Stelle: è di nuovo polemica tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli.

Anche durante la semifinale di “Ballando con le stelle”, il dance show del sabato sera di Raiuno, non è mancato il “siparietto” tra la concorrente e la giurata. Per l’ennesima volta, protagoniste dello scontro sono state Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti. Quest’ultima è arrivata a pronunciare la fatidica parola “denuncia”. Una volta eliminata, la Parietti si è lasciata andare ad un lungo post di ringraziamento su Facebook, dove però la giuria di Ballando non è stata contemplata. Ha rivolto un pensiero dolce anche a suo figlio, protagonista con lei del ballo a sorpresa che anche quest’anno ha caratterizzato la semifinale del talent di Rai Uno. “Un grande attore si vede e ricorda da come esce di scena e questo – ha scritto Alba a conclusione del suo messaggio sui social – credetemi era il momento giusto”.