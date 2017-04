Ballando con le Stelle: nessuna polemica, Morgan balla e racconta la storia del valzer

Ballando con le Stelle: una lectio magistralis sul valzer tenuta da Morgan. Nella nona puntata di sabato 23 Aprile 2017 di Ballando con le Stelle, ospite era Marco Castoldi, in arte Morgan. Messe da parte una volta per tutte le polemiche legate alla sua partecipazione di Amici 16, ha regalato al pubblico da casa una splendida lezione di musica e ballo. Morgan ha lasciato a casa le polemiche per concentrarsi sulla creazione di un’interessante lezione sulla storia del valzer, partendo dalle origini del ballo e sviluppando una linea temporale che ci ha condotto fino ai giorni nostri. Morgan scende dunque in pista a Ballando con le stelle per tenere una lectio magistralis sull’origine del valzer. Da Strauss passando per Kubrick e De Andrè, il noto cantautore ha glissato sulla questione Amici e sull’attacco che in molti si aspettavano alla conduttrice Maria De Filippi.

Ballando con le Stelle: nessuna polemica contro Maria De Filippi, il cantante ha danzato.

Morgan a Ballando con le stelle 2017 ha deluso le aspettative di chi si aspettava un attacco ad Amici e alla conduttrice Maria De Filippi. Dopo le continue reclame di questi giorni, con ‘la verità di Morgan a Ballando‘ e ‘il cantante darà la sua versione da Milly Carlucci’, stasera ciò che si è verificato è stato tutt’altro. Il cantante ha danzato con la ballerina russa Ekaterina Vaganova sulle note di Strauss e successivamente di Romagna Mia, simbolo dell’italianizzazione del valzer proveniente dal repertorio austriaco. “Per un amore’ di Fabrizio De André è stata l’esibizione canora che l’ha visto protagonista, prima di passare in rassegna riferimenti nel mondo dell’arte e del cinema, citando Kubrick. Molto bello, inoltre, il legame tracciato da Morgan fra il valzer di Schostakovich e il tema della coppia problematica rappresentato in Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick, senza contare ovviamente l’omaggio a Fabrizio de André con Valzer per un amore e quello a Secondo Casadei e alla celeberrima Romagna Mia.