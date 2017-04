Che tempo che fa, le anticipazioni le news e gli ospiti di questa sera, domenica 23 aprile 2017 . Le anticipazioni e news della nuova puntata di Che tempo che fa – in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:00 con la conduzione di Fabio Fazio, Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback – annunciano che si partirà con la politica, con il ministro della Giustizia Andrea Orlando, che alle primarie del 30 sfiderà Matteo Renzi e Michele Emiliano per la segreteria del Partito Democratico. Ospite alla scrivania di Fabio Fazio sarà poi il grande fotografo iperrealista David La Chapelle. Si parlerà anche di cinema con Elio Germano e Micaela Ramazzotti, protagonisti del nuovo film di Gianni Amelio ‘La tenerezza’, nelle sale dal 24 aprile. Nell’anteprima il rapper Willie Peyote che canterà in studio ‘Io non sono razzista ma…’. Musica anche con Jain, che proporrà dal vivo il suo nuovo singolo ‘Makeba’.

Dopo l’esibizione di Jain le anticipazioni dei Che tempo – e che fuori tempo – che fa ci ricordano che non mancherà la presenza piena di fascino di Filippa Lagerback e i commenti ai fatti di attualità commentati dagli esilaranti lazzi al vetriolo di Luciana Littizzetto. Al tavolo della seconda parte della trasmissione gli ospiti fissi con la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti e Vincenzo Salemme. Al tavolo ci saranno Roby e Francesco Facchinetti, protagonisti della trasmissione 50 modi per far fuori papà, in onda il 25 aprile su Rai2. Roberto Giacobbo parlerà del suo nuovo libro L’uomo che fermò l’apocalisse. Stefania Rocca fa parte del cast della serie televisiva Di padre in figlia di Cristina Comencini, presto in onda su Rai1. Il giovane violinista Giovanni Andrea Zanon – che detiene il primato di essere stato il più giovane studente ammesso in un conservatorio nella storia d’Italia – racconterà la sua storia, mentre lo sportivo della settimana è Elia Viviani, campione olimpionico di ciclismo.