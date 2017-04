Domenica Live, le anticipazioni di oggi, 23 aprile 2017: ospite il dottor Lemme. Oggi, domenica 23 aprile 2017, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Domenica Live, la trasmissione in cui Barbara D’Urso ogni volta incontra tanti ospiti. Dopo la pausa pasquale della scorsa settimana, è prevista per oggi una puntata di Domenica Live molto interessante. Dopo un inizio puntata dedicato ai temi d’attualità, ci sarà, come sempre, uno spazio dedicato al mondo dello spettacolo. Ospite sarà il dottor Lemme, già ospite, durante la settimana, del Maurizio Costanzo Show: qui si è scontrato con Raz Degan, vincitore dell’Isola dei Famosi 2017.

Domenica Live, le anticipazioni di oggi, 23 aprile 2017: Nancy COppola tra gli ospiti della trasmissione.

Tra gli ospiti di Barbara D’Urso a Domenica Live di oggi, 23 aprile 2017, ci sarà l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi di quest’anno Nancy Coppola. La cantante neomelodica è arrivata alla finale dell’Isola, e suo sul profilo Facebook ha annunciato la sua presenza a Domenica Live.