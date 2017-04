Eliminato Amici 2017 Ed. 16 sesto serale. Anticipazioni, news: quinto giudice Renato Zero!

Amici 2017 Ed. 16, le ultime news ed anticipazioni sesto serale. Stasera domenica 23 aprile 2017 verrà registrata la sesta puntata. Secondo le prime anticipazioni diffuse dal sito Tv Blog, in anteprima sappiamo già che quinto giudice del sesto serale di Amici 16: Renato Zero.

Amici 2017 Ed. 16, le ultime news, anticipazioni, eliminato sesto serale del 29 aprile 2017.

La registrazione della puntata avverrà oggi negli studi Elios di Roma, e tra gli ospiti del sesto serale di Amici 2017 Ed. 16 vi sarebbe anche Roberto Saviano. Tra pochissimo scopriremo anche i nomi degli altri ospiti che duetteranno con i ragazzi. Intanto, dopo la partecipazione di Degan di ieri sera, molto apprezzata non solo dal pubblico femminile, il prossimo sabato siederà sulla sedia rossa sarà proprio Renato Zero. Scopriremo nella serata anche chi tra gli allievi rimasti in gara sarà l’eliminato del sesto serale di Amici 2017 Ed. 16.

Amici 2017 Ed. 16, le ultime news, anticipazioni: nessun eliminato nel quinto serale.

Nella puntata di ieri abbiamo assistito ad un colpo di scena nel finale, che non ha visto nessuna eliminazione. Thomas (bianchi) e il ballerino Cosimo (blu) erano finiti al ballottaggio. Dopo le rispettive, Elisa ha chiesto di interrompere momentaneamente la gara e di parlare fuori dallo studio con Emma. Al loro rientro le due direttrici artistiche hanno formulato una proposta: “Ho respirato un altro clima, ho visto una squadra rinascere e persone sorridenti. E’ una serata così bella, che ritrova uno spirito così giusto per tutti che ho chiesto se possibile oggi di non far andare a casa nessuno”. ha motivato Elisa.

Maria De Filippi fa notare che esiste un regolamento da rispettare e fa decidere agli autori del programma. “Non è previsto questo caso ma siccome è una cosa che non svantaggia e non avvantaggia nessuno, è possibile. Sarebbe auspicabile che anche gli altri ragazzi non in ballottaggio siano d’accordo”. I concorrenti si sono abbracciati entusiasti, ed Emma festeggia la ritrovata serenità con Elisa.

