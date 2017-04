Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 News di sabato 22 aprile 2017, sempre grandi emozioni nella nona puntata del 22 aprile 2017 – «Arriva Morgan transfugo dal Biscione e Gérard Depardieu, fantastico Ballerino per una notte!» La nona puntata di Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 si conclude fra le tante emozioni alle quali il programma condotto da Milly Carlucci ci ha abituato! Oltre alle fantastiche performance in cui abbiamo visto esibirsi i concorrenti in gara, abbiamo assistito a un’indimenticabile momento dedicato ai Ballerini per una notte, che questa sera ha visto l’esibizione di Gérard Depardieu. Milly Carlucci presenta lui e anche Morgan che anticipa: “farò tante cose con voi”.

Morgan: «Sto arrivando, ho molte cose da dire!» Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 News di sabato 22 aprile 2017 – Nona puntata

Con le news e le anticipazioni di Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 ricapitoliamo – nell’attesa che la splendida Milly Carlucci, ‘molto dopo mezzanotte’, ci dica chi fra le coppie va in finale e chi è eliminato! La conduttrice, seduta tra la giuria, annuncia i concorrenti in gara, presentandoli poi coppia per coppia. C’è anche Valerio Scanu con il suo Trio LeScanu. Primo intervento di Morgan: “sto arrivando, ho da dire molte cose”. Poi finalmente si passa alle sfide: Simone Montedoro con Alessandra Tripoli vs Antonio Palmese con Samanta Togni. La prima coppia è furiosa per il tesoretto dato ad Alba Parietti la scorsa settimana. Per il capitano Tommasi della serie Don Matteo una performance molto sensuale. Carolyn Smith addirittura dice: a Broadway non avresti sfigurato. Antonio Palmese balla un jive molto veloce. La Lucarelli lo apprezza. Lui non crede che possa andare avanti e inizia a salutare. La giuria lo blocca. Vince la sfida Montedoro che si aggiudica i cinquanta punti in palio.

«Il Cyrano di Gérard Depardieu» – Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 News di sabato 22 aprile 2017 – Nona puntata: eliminati e finalisti!

Prossima sfida: Martina Stella con Samuel Peron vs Xenia con Raimondo Todaro. Professioni di stima dell’attrice per il suo maestro. La Smith: bravissima, ma per la finale devi lavorare più sui piedi. Mariotto si complimenta con Peron per come è riuscito a migliorare Martina Stella. Xenia ha perso il padre da pochi giorni, racconta piangendo e svela che si sta impegnando nel ballo per il papà scomparso. Il paso non è proprio il ballo per Xenia, dicono Zazzaroni e la Smith. La Lucarelli sottolinea che le è mancata la grinta della semifinale. Vince la sfida la coppia Martina Stella – Samuel Peron. Nuovo intervento di Morgan che parla di verità “bianca”. Poi arriva Gérard Depardieu. La Milly Carlucci annuncia che l’attore reciterà il suo pezzo forte Cyrano.