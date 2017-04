Tendenze capelli primavera/estate 2017: il Palm Painting. Andando sempre più incontro all’estate, ecco spuntare fuori un nuovo trend per chi sogna e ama portare i capelli con molte ciocche bionde su base castano chiaro. La nuova tendenza che sta prendendo piede si chiama Palm Painting e si presenta come una tecnica proveniente da un noto salone londinese che viene applicata senza utilizzare alcuno strumento né spazzole né pettini ma solo le mani. Il colore dunque si distribuisce massaggiando ciocca per ciocca a grandi sezioni senza toccare la radice e soprattutto senza fare delle strisce o linee nette.

Tendenze capelli primavera/estate 2017: la nuova tendenza che sta spopolando.

Una tecnica colore che promette di regalare un hair look chic e naturale come dopo una vacanza al mare. E che riesce benissimo sui tagli di capelli lunghi e medi. Con il “Palm Painting” il colore, che dev’essere di qualche tono più chiaro rispetto alla base naturale, viene distribuito sui capelli usando solo le mani e massaggiato con delicatezza sulle ciocche, senza mai toccare le radici. L’effetto finale sarà davvero unico.

