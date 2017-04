Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli di capelli corti e medi. La nuova stagione dei tagli di capelli propone alternative iper pratiche. Tra queste torna il mitico pixie, cortissimo e in versione platino. Risulta essere il taglio di capelli più scelto. L’altra conferma è il bob, con frangia o ciuffo, anche qui in versione biondo puro, in versione Taylor Swift con frangione pesante. L’effetto wao sarà assicurato. Per chi non si sente di osare tanto i tagli di capelli medi saranno un’ottima soluzione ma la parola d’ordine è scalare. Ancora e ancora. Su bob allungati decisi e a tratti wild, abbinati a frange piene e scalature ritmiche.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli di capelli lunghi.

A differenza dei tagli di capelli corti, i tagli di capelli lunghi stanno bene praticamente a tutte le forme del viso, specialmente a chi ha un viso ovale, tranne a chi ha un volto molto piccolo; a cambiare le carte in tavola il fatto che siano mossi o lisci, con frangia o senza: chi ha lineamenti regolari non deve preoccuparsi troppo, mentre le altre possono seguire i consigli del parrucchiere di fiducia.