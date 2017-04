Papa Francesco, le parole nel giorno della Divina Misericordia oggi, 23 aprile 2017

Papa Francesco, il Regina Coeli del 23 aprile 2017. Oggi, domenica 23 aprile 2017, prima domenica dopo Pasqua, è giornata dedicata alla Divina Misericordia. A stabilirlo è stato Papa Giovanni Paolo durante il Giubileo del 2000, e Papa Franccesco, durante il Regina Coeli, ha ricordato che “Da pochi mesi abbiamo concluso il Giubileo straordinario della Misericordia e questa domenica ci invita a riprendere con forza la grazia che proviene dalla misericordia di Dio”.

Papa Francesco, il discorso sulla misericordia.

Il Santo Padre ripete le parole di Gesù del Vangelo odierno: “Il Vangelo di oggi è il racconto dell’apparizione di Cristo risorto ai discepoli riuniti nel cenacolo. Scrive San Giovanni che Gesù, dopo aver salutato i suoi discepoli, disse loro: ‘Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi’. Detto questo, fece il gesto di soffiare verso di loro e aggiunse: ‘Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati’. Ecco il senso della misericordia che si presenta proprio nel giorno della Resurrezione di Gesù come perdono dei peccati. Gesù Risorto ha trasmesso alla sua Chiesa, come primo compito, la sua stessa missione di portare a tutti l’annuncio concreto del perdono. Questo è il primo compito: annunciare il perdono. Questo segno visibile della sua misericordia porta con sé la pace del cuore e la gioia dell’incontro rinnovato con il Signore”.

Papa Francesco fa capire come la misericordia scalda il cuore, e come essa sia “La chiave di volta nella vita di fede, e la forma concreta con cui diamo visibilità alla risurrezione di Gesù”. La misericordia, inoltre, è una forma di consocenza: essa apre la porta della mente e fa capire che “La violenza, il rancore, la vendetta non hanno alcun senso, e la prima vittima è chi vive di questi sentimenti, perché si priva della propria dignità”.