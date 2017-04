Quelli che il calcio, anticipazioni news e ospiti di domenica 23 aprile 2017. Una nuova puntata di Quelli che il calcio alle ore 13:50 su Rai2 con Nicola Savino e la Gialappa’s Band. Alla postazione tecnica Emanuele Dotto, voce storica di Tutto il calcio minuto per minuto, con Sarah Castellana. A presidiare la postazione web Melissa Greta Marchetto. I Calciatori brutti saranno collegati per raccontare nuove divertenti pillole calcistiche scoperte ravanando nel web, con loro il cestista vincitore del titolo Nba, Marco Belinelli,

Quelli che il calcio, anticipazioni news e ospiti di domenica 9 aprile 2017. «Gli ospiti della puntata e gli sketch!»

Le anticipazioni di Quelli che il calcio, annunciano gli ospiti della puntata: in studio Paolo Casarin, Mago Forest, Eleonora Pedron, Daniele Manusia, direttore del sito Ultimo uomo, e Fulvio Collovati. Gli sketch comici di Ubaldo Pantani, Max Giusti ed Edoardo Ferrario propongono nuove esilaranti imitazioni: Pantani vestirà i panni del conduttore di Elisir Michele Mirabella e dell’allenatore Paulo Sousa, Ferrario sarà Pips e Giusti si esibirà in uno dei suoi pezzi forti, il presidente Claudio Lotito. Per lo spazio musicale la cantautrice Levante canta il suo brano ‘Non me ne frega niente’.

Quelli che il calcio, anticipazioni news e ospiti di domenica 9 aprile 2017. «Tutti i collegamenti dagli stadi!»

Le anticipazioni mostrano poi i collegamenti dagli stadi con relativi ospiti. Per l’anticipo delle 12.30 Sassuolo-Napoli Sara Peluso con Francesca Fantuzzi, la compagna dell’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi, e Luigi Necco. Per Lazio-Palermo il regista Dario Argento e Corrado Fortuna. Per Milan-Empoli Gianmarco Tognazzi e Dan Peterson. Per Sampdoria-Crotone Dario Vergassola, Moreno Beretta e Michael Wezel. Per Udinese-Cagliari Celine Bucher, fidanzata del difensore dell’Udinese Widmer, e Diana Montero, fidanzata dell’attaccante Duvan Zapata, con Flavio Soriga. Mimmo Magistroni e i Mariachi saranno collegati da Cremona per nuove simpatiche avventure. Angela Rafanelli sul campo di Borbona seguirà il ritorno decisivo dei play-off Amatrice calcio – Miciccoli. E infine da Torino c’è Mia Ceran per seguire le prodezze di Totò Schillaci, che scenderà in campo ancora una volta con la maglia del Crocetta Calcio per vedere di risollevare le sorti della peggior squadra d’Italia!