Riforma pensioni, ultime news. Sul fronte pensioni, negli ultimi giorni si fa largo l’idea di rendere gratuito il riscatto della laurea per i Millennials (generazione dei nati tra il 1980 ed il 2000). A lanciare la proposta è il sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta, in occasione del forum dei commercialisti sulla previdenza. “La mia proposta è quella di fiscalizzare il periodo contributivo legato agli studi universitari”. L’obiettivo, spiega Baretta, è dare una pensione ai giovani, assicurargli “una continuità contributiva”, visto che i loro percorsi sono sempre più accidentati, pieni di “buchi”, fasi trascorse senza versare un contributo, perché il posto non c’è. La misura avrebbe anche il vantaggio, sostiene il sottosegretario, di “incentivare a laurearsi”. .

Riforma pensioni, le ultime dichiarazioni di Domenico Proietti.

La proposta sul fronte pensioni e riscatto gratuito degli anni di laurea, viene accolta con favore dai sindacati. Da tempo la UIL propone di rendere gratuito il riscatto della laurea. Per questo concordiamo con quanto affermato dal sottosegretario Baretta“. E’ quanto sottolinea in una nota il segretario confederale UIL, Domenico Proietti, che osserva: “La proposta deve essere definita nel tavolo di confronto tra Governo e Sindacati e può contribuire a migliorare in misura rilevante anche le future pensioni dei giovani”.

Riforma pensioni, le ultime dichiarazioni di Sergio Mattarella.

Grande attenzione in questi giorni, per le politiche previdenziali costituiscono, che per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rappresentano un banco di prova determinante per la valutazione del welfare. “Una valutazione dell’idoneità delle politiche previdenziali nel raggiungere obiettivi di benessere collettivo diventa essenziale. Nella pianificazione e nella gestione della previdenza s’intrecciano considerazioni di carattere demografico, sociale ed economico, il cui risultato costituisce un banco di prova dell’appropriatezza del nostro welfare”, ha dichiarato Mattarella nell’ambito dell’ottava edizione del Forum in Previdenza al presidente della Cassa nazionale di previdenza dei commercialisti. Cesare Damiano, dal suo canto, ha ribadito di condividere il messaggio del Presidente Mattarella sulle politiche previdenziali, la cui idoneità deve tenere conto di considerazioni demografiche, sociali ed economiche. Importante sarebbe realizzare un’equità intergenerazionale, al fine di garantire ai giovani una dignitosa ‘pensione di cittadinanza’, per un cambio di passo, che consideri l’aspetto sociale della previdenza.

Pensioni, welfare e sanità, le ultime news.

Lo Stato investirà più nelle pensioni e meno nelle cure mediche. Aumenterà di oltre 26 miliardi di euro, nei prossimi quattro anni, la spesa per gli assegni pensionistici e crescerà di 8 miliardi anche la spesa per le prestazioni sociali. Più contenuto, invece, l’aumento delle uscite per la sanità che saliranno di 6 miliardi e rispetto al pil si ridurranno progressivamente: dal 6,73% del 2016 al 6,37% del 2020. Il totale degli assegni pensionistici passerà dai 261 miliardi del 2016 ai 287 miliardi del 2020 (+10%); le prestazioni sociali passeranno da 76 miliardi a 84 miliardi (+11%); le spese sanitarie cresceranno da 112 miliardi a 118 miliardi con un incremento minore, pari al più 5,36%. Questi i dati principali dell’operazione fact checking realizzata dal centro studi di Unimpresa sull’ultimo documento di economia e finanza, secondo la quale il totale della spesa per welfare e sanità salirà di quasi 41 miliardi tra il 2017 e il 2002 (+9%).

“Restano degli squilibri – commenta il vicepresidente di Unimpresa, Claudio Pucci – e l’aumento della spesa pensionistica dimostra che le riforme degli scorsi anni non hanno risolto i problemi delle nostre finanze pubbliche”. Secondo l’analisi dell’associazione, che ha incrociato i dati contenuti nel Def approvato l’11 aprile dal consiglio dei ministri, il totale della spesa per il welfare salirà di 34,8 miliardi (+10,33%) nel quadriennio 2017-2020 rispetto al 2016: l’anno scorso la spesa si era attestata a 337,5 miliardi (20,18% del pil), quest’anno arriverà a 344,8 miliardi (20,17% del pil), per poi salire a 353,7 miliardi nel 2018 (20,12% del pil), a 362,9 miliardi nel 2019 (20,05% del pil) e a 372,3 miliardi nel 2020 (20,00% del pil). Nel dettaglio la spesa per le pensioni crescerà di 26,4 miliardi (+10,11%), dai 261,1 miliardi del 2016 aumenterà a 264,6 miliardi nel 2017, a 271,1 miliardi nel 2018, a 279,2 miliardi nel 2019, a 287,6 miliardi nel 2020.

Pensioni anticipate, Ape, Rita, le ultime news.

Dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro arrivano i primi chiarimenti sull’anticipo pensionistico (Ape), e sulla Rendita integrativa temporanea anticipata, (Rita) operativi dal 1° maggio. Si tratta, dicono i consulenti nell’Approfondimento pubblicato e ripreso dall’agenzia Adnkronos, di due forme di sostegno al reddito che prevedono diverse dinamiche di finanziamento. Spiega la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro che l’Ape e Rita sono due misure temporanee (il cui accesso sperimentale si chiuderà alla fine del 2018). Il loro obiettivo è invece agire in modo sinergico e complementare rispetto alle misure di sostegno al reddito vigenti (in particolare la Naspi, la cui durata massima è di 24 mesi). In particolare, ai lavoratori pubblici e privati con più di sessantatré anni, a partire dal 1° maggio, sarà possibile richiedere tre diverse prestazioni (ognuna dotata di requisiti diversi), che garantiranno un reddito ponte fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia.