Pensioni di garanzia: le iniziative per le giovani generazioni. Le pensioni delle future generazioni sono al centro della seconda fase di confronto tra le parti sociali ed il Governo. Il sottosegretario all’economia Pier Paolo Baretta su “Il Sole 24 ore” ha sottolineato come “se dunque il nostro sistema previdenziale ha aumentato il suo grado di sostenibilità, grazie alle riforme attuate a partire dagli anni ’90, a pagarne le conseguenze sono, da un lato le basse pensioni, ma, soprattutto, dall’altro, i Millennials”.

Per Baretta:”È come se si fosse attuato un circolo vizioso, all’interno del quale la soluzione al problema diventa problema stesso per le generazioni successive. Si pensi all’introduzione del calcolo contributivo delle pensioni, che crea una connessione obbligatoria tra contributi versati e trattamento pensionistico, garantisce equità in un sistema lavorativo stabile, ma rischia di diventare un ostacolo per chi ha iniziato a lavorare dopo la metà degli anni Novanta”. Inoltre, ha proseguito il sottosegretario:”La discontinuità delle carriere lavorative, i buchi occupazionali e l’ingresso ritardato nel mondo del lavoro creano una vera disuguaglianza generazionale”.

Il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli, ha ricordato l’appuntamento che i sindacati hanno il 4 maggio con il Governo per discutere delle pensioni contributive di garanzia. “E’ una pensione per i giovani, ma riguarda anche tante persone che si trovano in condizione di lavori discontinui e bassi salari”, ha precisato. Il sindacato è soddisfatto che il secondo tempo del confronto sulle pensioni parta dalle pensioni di garanzia. “Per noi è una priorità”, ha sottolineato Ghiselli, “ma siamo un po’ preoccupati perchè il Governo non ci ha ancora detto cosa, nel concreto, cosa intende fare”. “Noi le idee le abbiamo chiare”, ha precisato, “speriamo che siano le stesse e ci consentano in poco tempo di arrivare ad un soluzione”.

Pensioni, diritti acquisiti e contributo di solidarietà.

In riferimento ai ricorsi che alcuni ex parlamentari stanno intraprendendo contro il contributo di solidarietà sui vitalizi egli ex deputati, approvato dalla Camera, l’economista Giuiano Cazzola a DiMartedì, ha affermato che “un contributo di solidarietà è giusto” e che , se fosse stato toccato dalla misura non avrebbe presentato ricorso.

Pensioni, età pensionabile. L’opinione di Salvini.

Matteo Salvini, leader della Lega Nord a DiMartedì ha espresso la propria opinione sugli interventi sulle pensioni che stanno innalzando progressivamente l’età pensionabile. Per Salvini non si può pensare di far svolgere a 67 anni lo stesso lavoro a chi svolge attività gravose o usuranti. Questi lavoratori “hanno diritto di andare in pensione dopo aver versato 41 anni di contributi”, ha sottolineato. La Legge Fornero ha le sue prime vittime nei giovani.

Pensioni anticipate, la denuncia dell’Inca.

Il presidente dell’Inca, Morena Piccinini ha segnalato una questione riguardante della norma per i nati nel 1952 per i quali esiste una deroga ai requisiti di accesso al pensionamento, per consentire di andare in pensione anticipata a 64 anni e 7 mesi, ai sensi dell’articolo 24, comma 15 bis, della legge 214/2011.“L’Inps non solo si arroga il diritto di interpretare le leggi in senso restrittivo, anche senza il necessario supporto normativo, ma addirittura non collabora neppure con il Parlamento per superare le incongruenze tra ciò che dice la legge e le sue conseguenze. E’ un po’ quello che sta accadendo sulla norma eccezionale per i nati nel 1952 “, ha affermato.

Nonostante l’Inps non abbia ancora fornito i dati, secondo una stima approssimativa dell’Inca gli aventi diritto potrebbero aggirarsi attorno alle 20 mila persone. “Una platea ridotta”, osserva Piccinini, “che rende ancor più incomprensibile l’atteggiamento di chiusura dell’Istituto. Per questa ragione, il Patronato della Cgil andrà avanti con i ricorsi legali e invita le lavoratrici e i lavoratori interessati a rivolgersi agli uffici territoriali di Inca per controllare la posizione assicurativa individuale ed eventualmente avviare il contenzioso giudiziario, una volta accertati i requisiti richiesti”.