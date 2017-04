Serie A, 33ª giornata, tutte le partite di domenica 23 aprile: risultati e aggiornamenti. Oggi, domerica 23 aprile 2017, si giocano sette partite: Sassuolo-Napoli alle 12:30, Udinese-Cagliari, Sampdoria-Crotone, Lazio-Palermo, Chievo-Torino, Milan-Empoli alle 15:00, Juventus-Genoa alle 20.45. Il posticipo di domani, lunedì 24 aprile, è Pescara-Roma alle 20:45. Ieri, nei due anticipi delle 18:00 e delle 20:45 l’Atalanta e la Fiorentina hanno battuto rispettivamente il Bologna e l’Inter. La squadra di Gian Piero Gasperini ha conquistato tre punti preziosi nella lotta per un posto in Europa League, salendo così al quarto posto solitario a 63 punti in classifica.

Alle 20:45 la squadra viola ha superato l’Inter di Pioli in uno spettacolare match finito 5-4. Nel primo tempo reti di Vecino al 23′, Perisic al 28′ e Icardi al 34′. Nella ripresa la Fiorentina travolge l’Inter con una doppietta di Babacar, un colpo di testa vincente di Astori e il secondo gol di Vecino. Nei minuti finali Icardi spaventa il pubblico di Firenze con altri due gol, che però non bastano per cambiare il risultato finale. La squadra di Paulo Sousa sale così a 55 punti, momentaneamente a -6 dal Milan e a -3 dall’Inter.

Se i rossoneri dovessero vincere oggi contro l’Empoli, la zona europea si allontanerebbe ancora di più per i nerazzurri. Questa è la classifica aggiornata: Juventus 80, Roma 72, Napoli 70, Atalanta 63 (una partita in più), Lazio 61, Milan 58, Inter 56 (una partita in più), Fiorentina 55 (una partita in più), Sampdoria 45, Torino 45, Udinese 40, Chievo 38, Cagliari 38, Bologna 35 (una partita in più), Sassuolo 35, Genoa 30, Empoli 26, Crotone 21, Palermo 16, Pescara 14. Diretta TV: Sky trasmetterà tutte le partite; Premium Sport trasmetterà tutte le partite, ad eccezione di Chievo-Torino, Sampdoria-Crotone, Udinese-Cagliari.