Tagli di capelli primavera/estate 2017: ecco i 30 look più belli del momento da copiare

Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli di capelli corti. Con l’estate in dirittura d’arrivo, la moda e i trend in tema di capelli si rinnovano. Gettonatissimi sono i tagli di capelli corti che stanno spopolando in gran parte del globo. Le ultime novità nell’universo dei capelli riguardano proprio la chioma corta e sbarazzina. La parola chiave, infatti, sarà: freschezza. E cosa c’è di più fresco dei capelli corti? Dunque, via libera alle chiome mosse, ricce o con onde. L’importante è tenere i capelli ben curati. Per rendere maggiormente unico un determinato taglio di capelli, basta adottare uno dei tanti dettagli trendy come la frangia e il ciuffo.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: il bob destrutturato.

I tagli di capelli medi, corti e lunghi per la primavera estate puntano i riflettori su un look facile da portare. Non mancano anche le proposte più definite, come i bob o gli hair look con boccoli strutturati. Per chi ama i tagli di capelli medi non si può non prendere in considerazione il bob destrutturato. Lunghezze mosse e scalate, frange, proposte punk-chic e hair style sleek – effetto bagnato. I tagli di capelli medi sono tra i più gettonati perché incorniciano il viso con un tocco di originalità.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli di capelli lunghi.

I tagli di capelli lunghi e mossi, oltre ad essere praticissimi, saranno il must di questa nuova stagione che è alle porte. I tagli di capelli mossi possono sposarsi con capelli lunghi, medi e corti, la lunghezza non fa differenza ma se amate i tagli di capelli mossi e lunghi, non abbiate paura: i capelli lunghi con una sapiente aggiunta di movimento, saranno sensuali e glamour.

