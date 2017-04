Uomini e Donne le ultime news e anticipazioni: Luca Onestini ha scelto?

Uomini e Donne le ultime news e anticipazioni: Luca Onestini verso la scelta. Il programma di Uomini e Donne sta ormai per volgere alla fine. Verso maggio i quattro tronisti presenti sul trono Desirèe, Rosa, Marco e Luca, dovranno fare le loro scelte, e se per alcuni si inizia già a fomentare qualche pensiero sulle possibile scelta, per altri si è ancora in alto mare. Uno dei tronisti prossimi alla scelta è Luca Onestini, dapprima però orientato verso la corteggiatrice Soleil, considerata da tutti la sua preferita, ma ora qualcosa è cambiato. Come riporta il sito Blastingnews, dopo l’esterna in compagnia dell’ultima arrivata Cecilia, il tronista ora pare propendere per lei . Stando alle ultime news e anticipazioni Luca avrebbe confessato a Maria De Filippi in persona di aver provato con Cecilia emozioni forti che non aveva mai provato con nessuna delle altre corteggiatrici.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: si assisterà ad un colpo di scena?

Si assisterà quindi ad un colpo di scena e dopo gli innumerevoli tira e molla con Soleil, il placare le reazioni di Giulia, la scelta non ricada proprio sull’ultima arrivata? Insomma, uscirà dallo studio insieme alla bella Cecilia? Staremo a vedere.