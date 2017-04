Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 24 aprile 2017: Michele Capano intervistato da Radio Radicale. Sono ancora tanti i commenti sulla marcia per l’amnistia e l’indulto organizzata dal partito Radicale nel giorno di Pasqua. Con questa marcia si è voluto accendere un faro su quella che è la drammatica situazione delle carceri, e Michele Capano, tesoriere dei Radicali italiani, ne ha parlato a Radio Radicale. “La marcia di Pasqua per noi, per i Radicali italiani, è la riconferma di uno stato di diritto oltre che per l’amnistia per ribadire l’impegno radicale per lo stato di diritto. Circa un mese fa abbiamo assistito alla prima relazione annuale del Garante dei detenuti. Il Garante ha individuato accanto a quello delle carceri l’impegno perché il diritto viva in altri luoghi della Repubblica ini cui c’è bisogno di ripristinare condizioni di legalità”. I luoghi individuati dal Garante sono molteplici: i luoghi dove vengono accolti i migranti, i reparti psichiatrici degli ospedali, le camere di sicurezza.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 24 aprile 2017: nuovo caso di tentato suicidio nelle carceri italiane.

Ancora un caso di tentato suicidio nelle carceri, stavolta a Velletri. Un uomo di 55 anni ha provato ad impiccarsi all’interno del bagno della sua cella con le lenzuola, e adesso è ricoverato all’ospedale di Tor Vergata in stato di coma. Ancora non si conoscono i motivi che hanno indotto l’uomo a compiere questo gesto, ma sembrerebbe, dai primi accertamenti, che soffrisse di problemi psicologici.

Appena pochi giorni fa, il sindacalista Carmine Olanda dell’Ugl Polizia Penitenziaria aveva denunciato la crescita degli atti di autolesionistmo all’interno delle carceri: “Come sindacato stiamo notando una forte crescita di autolesionismo in tutti gli istituti penitenziari. Questo dato ci conferma sempre più che il sistema di trattamento, osservazione, educativo e di inserimento del condannato non funziona a regime. Servono assunzioni di agenti e di figure professionali come psicologi-psichiatri ed educatori. Nel caso del penitenziario di Velletri la polizia penitenziaria è fortemente sotto organico con l’aggravante che la Asl RM6 di Albano Laziale continua a sottovalutare la carenza di personale medico e paramedico ed il personale attualmente in servizio lotta continuamente con il contratto di lavoro instabile con la stessa Azienda sanitaria. Occorre immediatamente mettere in funzione il nuovo repartino psichiatrico del carcere di Velletri con il personale sanitario adeguato, non possiamo più tollerare che i detenuti che hanno problemi psichiatrici vengono scaricati alla gestione dagli agenti con disposizioni di servizio di grande, grandissima sorveglianza o sorveglianza a vista”.