Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame delle puntate di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 aprile 2017 – «L’unica chance di Camila» – Attraverso le anticipazioni de Il Segreto vediamo come Camila, dopo un lungo tentennare, capisce che la sua unica possibilità di venire a capo di qualcosa nelle sue indagini sul passato poco chiaro di Hernando Dos Casas – l’uomo che ha sposato per procura e per il quale sta iniziando a provare dei sentimenti reali e sinceri – è quella di cercare la collaborazione di Elias Mato e di Matías.

Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame delle puntate di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 aprile 2017 – «L’intento di Garrigues»

Nel frattempo le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che monta ogni giorno di più in Raimundo la preoccupazione per le sorti di Puente Viejo e non solo: c’è di mezzo anche il destino della pur sempre amata Francisca. Spirito militante, Ulloa non si contenta di stare a guardare, e trasforma la sua ambascia in azione: inizia così a pedinare Cristobal Garrigues per scoprirne le reali intenzioni, e il perché e il percome sia giunto in paese nel suo ruolo di Intendente del Governo.

Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame delle puntate di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 aprile 2017 – «Il dramma di Sol»

Brutte notizie arrivano da Miel Amarga, a riprova di quanto oscuri siano i tempi che corrano a Puente Viejo. Le anticipazioni de Il Segreto dicono infatti che, dopo essere stata colta da un malore, a Sol viene data una notizia drammatica, che la sprofonda nello sconforto: ha perso il bambino che portava in grembo! Camila, intenzionata a far luce sul passato di Hernando e soprattutto, sui rapporti che l’uomo ha intrattenuto a suo tempo con la famiglia di Beatriz, accetta di buon grado l’aiuto di Elias, che ha qualcosa da proporle…