Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 aprile 2017 – «L’uovo di Fabergè» – Attraverso le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, veniamo a scoprire come, dopo un lungo colloquio con il commissario Meyser, i Sonnbichler arrivino alla conclusione che a derubare i Von Lutzow dell’uovo di Fabergè sia stata Melli! Conclusione più che mai errata, dal momento che abbiamo visto come a trafugare il prezioso oggetto sia stata – con la scusa di spiare la Morgenstern – proprio Beatrice! Il cui figlio David, nel frattempo, continua a cercare il suo amico scomparso, Philip. E anche qui sappiamo bene dalle anticipazioni e trame di Tempesta d’Amore delle puntate precedenti (molto precedenti!) che la ricerca del giovane Hofer sarà inutile, perché Philip è bell’e morto!

Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 aprile 2017 – «Abuso di alcool!»

Intanto Fabien e Natascha decidono di organizzare una bellissima sorpresa musicale per Michael. Ma le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore ci avvisano che non tutto va secondo quanto previsto, a causa di un malore del giovanotto. Al che la Schweitzer si persuade che il figlio di Michael sta iniziando a fare abuso di alcool. Adrian, dopo aver saputo che suo padre è stato un feroce sicario, vuole disfarsi – anima candida! – di tutte le sue ricchezze, perché guadagnate attraverso il crimine! La qual cosa crea – l’avreste mai detto? – l’allarme di Desirée che si affretta a chiedere a Susan di raccontare una piccola bugia al giovane tycoon, al fine di fargli abbandonare l’insano (per lei!) proposito. La madre di Adrian, dopo qualche resistenza, finisce per accettare la richiesta della nuora. Così racconta al figlio di aver a suo tempo abbandonato la famiglia non a causa del ‘lavoro’ del marito, ma perché si era innamorata di un altro. Tuttavia Clara finisce per scoprire la verità definitiva sul padre dei fratelli Lechner: è stato proprio un killer di professione!