Detto Fatto, il look di Caterina Balivo ed i tutorial di oggi, 24 aprile 2017: moda, make up

Detto Fatto, i tutorial del 24 aprile 2017: moda sposa. Caterina Balivo torna su Rai 2 con una nuova puntata di detto Fatto anche durante questo ponte della Liberazione. La conduttrice ha fatto il suo ingresso in studio con un grazioso abito blu con motivi ricamati e dettagli rosa, e ha presentato il primo tutorial. Gianni Molaro è tornato in trasmissione con un nuovo tutorial di moda sposa, e ha aiutato Maria a trovare l’abito dei suoi sogni. Gianni ha proposto tre bellissimi modelli della sua nuova collezione, e ha adattato in chiave moderna l’abito da sposa di una persona che sta molto a cuore a Maria: la sua nonna Lilia, che si sposò negli anni Quaranta con un vestito confezionato a New York.

Detto Fatto, i tutorial del 24 aprile 2017: make up.

Detto Fatto prosegue con un tutorial di make up. Alice ci spiega come realizzare da sole le sopracciglia perfette, e ci spiega la regola dei tre punti. Con l’aiuto di una matita definiamo il punto d’origine, il punto più alto ed il punto finale. Per il punto d’origine, appoggiamo una matita (o un pennello) alla narice e andando dritto troviamo l’origine delle nostre sopracciglia. Per il punto più alto, sempre dalla narice andiamo ad incontrare la pupilla. Partendo poi sempre dalla narice andiamo ad incontrare la fine dell’occhio, ed il punto corrispondente sulle sopracciglia è la fine.