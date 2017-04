Elenoire Casalegno annuncia la fine del suo matrimonio. Tutte le ultime news!

Elenoire Casalegno, tutte le ultime news. “Dopo due anni e nove mesi il mio matrimonio è finito”: Elenoire Casalegno annuncia così, con un comunicato stampa, di essere tornata single. Da alcuni mesi che si parlava di una crisi tra la Casalegno ed il marito Sebastiano Lombardi, direttore di Rete4. Già quando lei era dentro la casa del ‘Grande Fratello Vip’, nell’autunno del 2016, si parlava di una crisi tra i due. Ora la conferma ufficiale dalla diretta interessata.

Elenoire Casalegno annuncia la fine del suo matrimonio.

“Ci sono momenti in cui preferirei restare in silenzio, tutelando la mia privacy, e quella delle persone a me care. Purtroppo, non sempre è possibile. Negli ultimi mesi molto si è detto, romanzato, ma la verità, dolorosa, non si trova in superficie, dimora nello strato più profondo della nostra intimità”, ha spiegato la Casalegno.

“Ogni scelta della mia vita è stata dettata dal cuore, e così anche il mio matrimonio. Avrei sperato non fosse questo l’epilogo, ma accetto ciò che la vita mi propone, anche i momenti di sofferenza, perché insieme ad essi, ci sono ricordi di gioia e felicità”, ha aggiunto. “L’unica certezza che rimane è l’affetto che continuerò a provare per colui che è stato mio marito”, ha poi concluso.