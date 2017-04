Eliminato Sesto serale Amici 2017 Ed. 16 è Cosimo. Le news sul nuovo regolamento del serale!

Amici 2017 Ed. 16 sesto serale, le ultime news e l’eliminato. Ieri domenica 23 aprile 2017 è stata registrata la sesta puntata del serale di Amici 2017 Ed. 16. Secondo le prime anticipazioni quinto giudice del sesto serale di Amici 2017 Ed. 16 sarà Renato Zero, mentre gli ospiti che duetteranno con i ragazzi saranno Arisa e Loredana Bertè. Secondo le primissime news sarà il ballerino dei Blu Cosimo l’eliminato del sesto serale di Amici 2017 Ed. 16.

Amici 2017 Ed. 16 sesto, le ultime news, anticipazioni, eliminato: il nuovo meccanismo di sfida

Le anticipazioni sulla registrazione del sesto serale di Amici 2017 Ed. 16 la prima manche verrà vinta da Emma Marrone, mentre la seconda dai Blu di Elisa. Secondo le prime news a fine puntata ci sarebbe stato il tutti contro tutti, un ballottaggio a 8, in cui i cantanti e i ballerini di entrambe le squadre si sono esibiti nei loro cavalli di battaglia, giudicati da tutti i giurati e i professori. Il nuovo meccanismo ha visto l’eliminazione dell’allievo della scuola di Amici con i voti più bassi.

Amici 2017 Ed. 16 sesto, le ultime news, anticipazioni, eliminato

Gli ultimi due allievi in ballottaggio sono stati Cosimo e Shady; il concorrente ad essere eliminato nel sesto serale di Amici è stato il ballerino latino-americano. Elisa dunque, dopo la sesta puntata del serale di Amici 2017 Ed. 16, rimane con tre allievi, mentre Emma Marrone con 4. Vedremo ancora in gara nella settima puntata del serale Amici Thomas Bocchimpani, Sebastian Melo Taveira, Shady Fatin Cherkaoui, Mike Bird per i Bianchi e Federica Carta, Riccardo Marcuzzo per i Blu.

Ti potrebbe interessare anche: Amici 2017 Ed. 16: tutte le ultime news e novità del talent show di Maria De Filippi.