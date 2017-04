Estrazioni del Superenalotto di oggi, tutti i numeri estratti di oggi, lunedì 24 aprile 2017. I numeri vincenti, numeri frequenti ed anche i numeri ritardatari. Dopo le ore 20 di oggi, 24 aprile 2017, come di consueto ci sarà una nuova estrazione la numero 49/2017 del SuperEnalotto che ci sarà come di consueto alle ore 20.

Nell’ultima estrazione della settimana festeggiano comunque i 24 “5”, ognuno dei quali porta a casa 8.300 euro. Bene anche i cinque “4 stella” con 11 mila euro ciascuno. Per il super fortunato che riuscirà a centrare il 6 del SuperEnalotto di oggi, un Jackpot da 36 milioni e 200 mila euro. Il 28 febbraio 2017 è stato centrato il jackpot da oltre 93 milioni di euro, che è stato giocato in una tabaccheria a Mestrino, in provincia di Padova. Invece l’estrazione di giovedì 2 marzo 2017 ha consegnato un 5 da circa 170 mila euro.

Estrazioni del SuperEnalotto di oggi, lunedì 24 aprile 2017: numeri frequenti e ritardatari.

Tra i numeri ritardatari troviamo il 61 che manca da 80 estrazioni, 42 che manca da 63 estrazioni del SuperEnalotto, il numero 47 che manca da 53 estrazioni ed infine il numero 23 che mancano da 52 estrazioni. Mentre tra i numeri più frequenti del SuperEnalotto troviamo 85 con 211 estrazioni, il numero 86 con 203 estrazioni, il numero 90 con 202 estrazioni, il numero 1 con 201 estrazioni, i numeri 77 e 81 con 199 estrazioni, i numeri 49 e 55 con 196 estrazioni, i numeri 83 e 88 con 195 estrazioni e il numero 79 con 193 estrazioni.

Vediamo in dettaglio l’estrazione del SuperEnalotto di oggi, lunedì 24 aprile 2017. Tutti i numeri estratti e vincenti.

Questi i numeri estratti del SuperEnalotto di oggi, lunedì 24 aprile 2017:

COMBINAZIONE VINCENTE:

08 – 17 – 28 – 35 – 74 – 82 JOLLY: 13 SUPERSTAR: 61