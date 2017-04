Festeggiamenti del 25 aprile: eventi a Reggio Emilia e provincia. Saranno molti gli eventi culturali nei luoghi storici della resistenza emiliana domani, martedì 25 aprile 2017, in occasione della Festa della Liberazione. A Reggio Emilia ci sarà alle 10:30 la messa in suffragio dei caduti nella basilica della Ghiara. Alle 11:15 partirà il corteo verso piazza Martiri del 7 Luglio, dove sarà deposta una corona al monumento dei caduti, con interventi delle autorità politiche. Il circolo Arci Cucine del Popolo di Massenzatico organizzerà un pranzo popolare.

Anche a Correggio ci saranno diversi eventi, nell’ambito della festa chiamata “materialeresistente2017”. Il programma prevede alle 10:00 la messa nella chiesa di San Francesco, poi corteo con la banda cittadina “Luigi Asioli” e fiori sulle lapidi e sui monumenti ai caduti del centro storico.

Festa della Liberazione, martedì 25 aprile: eventi a Reggio Emilia e provincia.

Alle 13:00 ci sarà uno spettacolo di bande musicali e acrobati presso il Parco della Memoria “Di suonatori e saltimbanchi, di primavera e libertà”. Alle 16:00 ci sarà una passeggiata nei luoghi della Resistenza accompagnati dall’Orchestrina Instabile di Casa Bettola e dal Coro Violenti Piovaschi. A seguire i concerti dei Banditi e di Shanti Powa. A Gattatico si svolgerà una festa popolare presso la casa dei fratelli Cervi, uccisi dal regime fascista nel 1943. Oggi la storica cascina è diventata un museo della memoria. Alle 11 presso la Sala Genoeffa Cocconi verrà presentato il Volume “L’Armata Rossa al confine orientale 1941-45” di Marina Rossi, storica e ricercatrice. Alle 15:30 l’attivista curda per i diritti dell’infanzia Gulala Salih parteciperà all’incontro intitolato “La memoria del genocidio curdo”. Alle 17:00 Giglio Mazzi, ex partigiano presenta il suo libro “Non eravamo terroristi”.

Nel frattempo, sul palcoscenico allestito all’esterno, alle 13.30 si svolgerà il concerto dei Nuju e alle 14.30 Albertina Soliani (presidente dell’Istituto Cervi), Giammaria Manghi (presidente Provincia di Reggio Emilia) e Luca Vecchi (sindaco di Reggio Emilia) saluteranno gli ospiti, aprendo ufficialmente la festa. Alle 15:15 ci sarà il concerto di Empatee du Weiss e in seguito un incontro con Giglio Mazzi, Mara Fonti (testimone antimafia) e Ali Tanveer (rappresentante nuove generazioni Italiane). Anche i Khorakhanè terranno un concerto. Tra gli ospiti internazionali ci sarà anche Fatima Mahfud, esponente del Fronte Polisario il movimento per l’autodeterminazione del popolo Saharawi. Alle 18.15 ci sarà il concerto di Après La Classe e a seguire partirà il dj set a cura di Mark Bee. Durante la festa sarà in funzione un ristorante, vari stand gastronomici e un mercatino.