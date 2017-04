La prova del cuoco: le anticipazioni e le ricette della puntata di oggi 24 Aprile 2017

La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 24 Aprile 2017. Si riapre oggi la settimana con La prova del Cuoco condotto da Antonella Clerici, in onda dal lunedì al venerdì alle 11:50 su Rai Uno. Tante ricette per accontentare tutti i gusti, ma anche molto altro. Appuntamenti fissi con maestri e maestre di cucina, rubriche di approfondimento su prodotto e ai diversi gusti dei piatti spesso i consigli dell’abbinamento di un buon vino. In attesa delle anticipazioni della puntata di oggi ricordiamo che venerd’ 21 Aprile 2017. Sal De Riso ci ha proposta un dolce internazionale, la Paris Brest. Farina, nocciole, zucchero, sale e burro per il nostro crumble, steso e messo in frigo. Preparata a parte la pasta choux dove si vanno a creare dei bignè, fatti poi dei dischetti con il croccantino alle nocciole, messo precedentemente in frigo, e adagiati sopra e poi infornati. La crema per il ripieno sarà sempre alle nocciole con waffle, nocciole e cioccolata di nocciole.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di venerdì 21 Aprile 2017 e decretato il primo semifinalista.

A scegliere il paniere è toccato alla squadra rossa. il menù del pomodoro prevedeva pasta alla norma e doppiette di vitello con prosciutto cotto e datterini. Cappellacci di spinaci con soffritto di speck e un’insalata di carciofi e trota salmonata con maionese e cetrioli per la squadra verde. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la squadra verde e Davide è un semifinalista. Chi vincerà l’importantissima sfida di oggi?