Riforma delle pensioni, le ultime novità. La seconda fase del confronto tra Governo e sindacati verte sulle pensioni future, in particolare sulle pensioni delle giovani generazioni. L’argomento delle pensioni dei cosiddetti “millennials” è stato affrontato nel corso del Forum in Previdenza, organizzato dalla Cnpadc, la Cassa dei dottori commercialisti dal titolo:“Preservare le generazioni future. La discussione sulle pensioni, nel corso del convegno, è stata incentrata sulla necessità di adottare misure finalizzate a rilanciare il sistema economico del Paese ed a garantire la sostenibilità del sistema previdenziale, senza gravare unicamente sulle giovani generazioni.

Il Ministro del lavoro, Giuliano Poletti, con il suo intervento ha messo in luce le linee guida alla base delle prossime riforme in tema di pensioni. Poletti ha affermato che le condizioni per qualunque sistema previdenziale sono: equità, sostenibilità ed intergenerazionalità. ”Senza equità, la sostenibilità nel tempo è molto difficile”, ha chiarito, “Senza intergenerazionalità non c’è una sostenibilità di lungo periodo”. Il Ministro ha poi sottolineato:”Noi non vogliamo che una persona viva di sussidio, vogliamo lavorare perchè una persona quando ne ha bisogno abbia un sostegno al reddito, ma contemporaneamente ci sia un’infrastruttura che si prende carico di quella situazione per affrontare il problema”.

Pensioni anticipate a 64 anni e 7 mesi, le responsabilità dell’Inps. Ultime novità.

L’Inca ha sollevato la questione delle pensioni anticipate a 64 anni e 7 mesi, possibili a seguito di una norma eccezionale.” Lo scopo del legislatore era quello di mitigare gli effetti particolarmente penalizzanti derivanti dal brusco innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi, per quanti, soprattutto donne, pur essendo quasi vicini al traguardo, rischiavano un eccessivo slittamento del pensionamento”, ha chiarito Morena Piccinini, presidente del patronato della Cgil, riferendosi agli effetti della Legge Fornero.

“L’ultimo atto di una vicenda, che si trascina oramai da diversi anni e per la quale l’Inca ha avviato un contenzioso legale, si è consumata in Commissione lavoro della Camera il 12 aprile scorso quando i capigruppo Maria Luisa Gnecchi, Giovanna Martelli, Sergio Pizzolante, Giovanni Paladino, Renata Polverini, Walter Rizzetto, Roberto Simonetti, Vincenzo Labriola e Giorgio Airaudo hanno manifestato, in una nota diffusa dalle agenzie di stampa, una “ferma protesta e indignazione”, perché ancora una volta, hanno affermato, l’Inps “continua a latitare sulle informazioni richieste da tempo da vari gruppi parlamentari sui dati relativi alle donne nate nel 1952 e sui lavoratori che hanno perfezionato i requisiti per andare in pensione nel 2012”, ha affermato Morena Piccinini.

Piccinini ha sottolineato:“Questa situazione oramai rende impossibile l’attività legislativa”. “L’Istituto stesso, pur avendo più volte invocato un intervento legislativo chiarificatore della norma per consentire una sua applicazione estensiva, al dunque rifiuta di fornire i dati necessari a chi deve provvedere a modificarla“, ha puntualizzato.

Pensioni d’invalidità, le ultime novità dall’Inps.

La circolare 8/2017 dell’Inps, ha illustrato le ultime novità sulle pensioni d’invalidità, descrivendo i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l’impostazione dei relativi pagamenti per l’anno 2017. Nella circolare viene precisato che il decreto 17 novembre 2016 fissa nella misura dello 0,0 per cento l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l’anno 2016. A seguito di tale conferma, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto alla rivalutazione attribuita in via previsionale per il 2016.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2016 è determinata in misura pari a 0,0 dal 1° gennaio 2017, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. Pertanto, i valori provvisori dell’anno 2017 sono identici a quelli definitivi dell’anno 2016. Le pensioni, gli assegni vitalizi, gli assegni e le pensioni sociali sono stati quindi posti in pagamento nello stesso importo di dicembre 2016.

La determinazione della perequazione, definitiva per l’anno 2016 e previsionale per l’anno 2017, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Pertanto l’importo mensile, pari a euro 279,47, rimane identico per entrambi gli anni. Anche i limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, sono rimasti invariati. Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 legge n. 412/1991). Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile riconosciuta dopo il compimento di 65 anni e 7 mesi di età.