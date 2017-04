Amici 2017, il daytime del 25 aprile 2017: la nuova serenità dei Bianchi. I ragazzi si ritrovano di nuovo tutti insieme, senza nessun eliminato, dopo il serale di sabato 22 aprile 2017. I Bianchi sono felicissimi di come sia andato il serale e soprattutto di come siano andate le prove: l’arrivo di Emma ha portato un clima di serenità tra i ragazzi, che hanno potuto affrontare le prove nel migliore dei modi. Anche tutti i ragazzi della squadra Blu, una volta rientrati nella casetta, riconoscono come Emma abbia la capacità di mettere i suoi ragazzi a proprio agio prima dell’esibizione. Anche Elisa ha trovato i ragazzi più sereni, e ha affermato: “Vedo i Blu migliorati, forse c’è lo spazio per ribilanciare il gap e divertirsi di più”.

Emma, dopo la puntata, è andata nella casetta dei suoi ragazzi Bianchi, e qui viene immediatamente confermata come coach: quella di Emma, a sentir lei quando si è presentata ai ragazzi, era una prova a tempo, per una sola puntata, ma i ragazzi non la lasciano scappare! Anche Boosta ha visto migliorati i Bianchi: “Vi ho visti tutti crescere, sono felice di ritrovarvi migliorati, siete delle piante meravigliose. Sono contento che possiamo continuare insieme con questa formazione”.