Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news ad oggi, 25 aprile 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 25 aprile 2017: Gianfranco Spadaccia intervistato da Radio Radicale. Si continua a parlare della marcia di Pasqua e dell’importanza di attuare un’amnistia. Ai microfoni di Radio Radicale Gianfranco Spadaccia, membro della Direzione dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, ha parlato dell’importanza di poter attuare un’amnistia e ha parlato della necessaria riconquista dei principi dello stato di diritto. “Bisogna riconquistare i principi dello stato di diritto”, ha detto Spadaccia”, “non bisogna accontentarsi di rivendicarne l’esistenza ma bisogna cercare di rimuovere gli ostacoli che non ne consentono la piena attuazione ed il pieno rispetto. Questo non può accadere se non riconquistando le garanzie del diritto ed i fondamenti della legalità che tanto spesso lo Stato italiano ha accettato che venissero messi sotto i piedi dalle esigenze del potere e dalla gestione ordinaria della cosa pubblica”.

Spadaccia ha poi sottolineato i motivi per cui è fondamentale un’amnistia: per attuare uno stato di diritto “la prima cosa che è necessaria è un’amnistia. Una volta dicevamo che l’amnistia doveva seguire le grandi riforme della giustizia. Oggi un’amnistia consentirebbe di ripartire da zero nei carichi di lavoro dei tribunali e della procura e consentirebbe un’organizzazione del lavoro nei tribunali e nelle procure che consente la riduzione dei tempi nei processi che è la prima causa di ingiustizia”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 25 aprile 2017: morto il “ladro di biciclette”.

È deceduto all’ospedale San Camillo ad ottant’anni il “ladro di biciclette”, caduto nel reparto di infermeria del Regina Coeli. L’anziano, divenuto famoso per aver commesso sempre lo stesso reato, cioè i furti di biciclette, aveva spiegato al momento dell’arresto di rubare perché costretto a vivere con una pensione di soldi 280 euro al mese. Era in stato di libertà con obbligo di firme, ma da un anno ha dovuto iniziare a scontare la pena in carcere per cumulo di pene. Quest’ennesima tragedia è figlia anche del sovraffollamento delle carceri. Massimo Costantino, segretario generale aggiunto della Cisl Fns Lazio, ha sottolineato che “Oggi sono presenti nel carcere trasteverino 909 detenuti rispetto ai previsti 622 cioè un sovraffollamento di 287 detenuti in più. Per la Fns Cisl Lazio occorrono misure diverse per detenuti che hanno una certa età che, compatibilmente alla gravità del reato, dovrebbero espletare la loro pena in altre strutture e certo non penitenziarie. Come sempre occorre segnalare che persiste il sovraffollamento anche a livello regionale un sovraffollamento di 973 detenuti considerato che 6.208 risultano essere i detenuti reclusi nei 14 Istituti del Lazio, dato 31 marzo 2017, rispetto ad una capienza regolamentare di detenuti prevista di 5.235. Pur apprezzando le nuove normative in tema di esecuzione penale, istituendo il nuovo Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità i risultati concreti tardano ad arrivare”.