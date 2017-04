Riforma pensioni, le ultime news. Le ultime news sul fronte riforma pensioni e legge Fornero, vengono fornite dall’onorevole Anna Giacobbe, che sul suo blog incentra la discussione sulla necessità di procedere ad una riforma del sistema:”Proprio perché il lavoro è tanto cambiato e tutto è molto più mobile e insicuro, c’è ancora bisogno di un moderno sistema di sicurezza sociale. La previdenza è una parte importante di questo sistema. Molti sono stati i cambiamenti negli ultimi vent’anni: l’ultimo, la cosiddetta “legge Fornero”, faceva parte del provvedimento “salva Italia” di fine 2011: non per mettere in sicurezza la previdenza, che già lo era, ma per salvare i conti pubblici. Quella manovra portò molte ingiustizie: qualche correzione è stata fatta, in questi anni, grazie soprattutto all’impegno del gruppo Pd in Commissione Lavoro alla Camera. Ma molto si deve ancora fare.

Le persone che sono vicine alla pensione, ma che si vedono allontanare quel traguardo, i giovani che non sperano di avere in futuro una pensione decente, gli anziani che vivono con pensioni spesso molto basse: hanno bisogno delle nostre risposte. Con fatica, via via in questa legislatura è stato possibile migliorare un po’ le pensioni più basse, limitare i danni della “legge Fornero” per gli esodati e i lavoratori precoci. Soprattutto le donne continuano ad essere in credito verso un sistema che non riconosce più il peso del lavoro di cura che soprattutto loro ancora si sobbarcano.

Ribadisce la Giacobbe che “soprattutto le donne continuano ad essere in credito verso un sistema che non riconosce più il peso del lavoro di cura che soprattutto loro ancora si sobbarcano. Luisa Gnecchi è tra i massimi esperti in Italia in materia previdenziale: ha lavorato molto per cambiare verso alle scelte dei governi ed anche del Pd in questo ambito”.

Riforma pensioni e requisti pensionistici, età pensionabile, le ultime news di Beppe Grillo.

Sul fronte riforma pensioni, anche il Movimento 5 Stelle, ed in particolare Beppe Grillo sul suo Blog ha parlato del fatto che è giusto continuare ad alzare il requisito anagrafico per raggiungere la pensione cercando così di rendere sostenibile il sistema: “Se i giovani non lavorano oggi, non possono mantenere i pensionati di oggi”, per questo occorre “consentire ai lavoratori di scegliere con più libertà, entro certi limiti, la soglia anagrafica e di anzianità professionale da conseguire prima di accedere alla quiescenza”.

Pensioni e fisco, le ultime news di Annamaria Furlan.

Le ultime news sul fronte pensioni e fisco vengono rilasciate da Annamaria Furlan, a margine della giornata conclusiva del Congresso Cisl Milano Metropoli. La Furlan ribadisce: :”Il tema della riforma fiscale deve essere rimesso nell’agenda di governo, il Def presentato nei giorni scorsi non va bene perché il governo è tornato indietro rispetto alle promesse fatte agli italiani, secondo cui il 2018 doveva essere l’anno della riforma del fisco”. E’ invece uscito dall’agenda ed è molto grave. Il peso del fisco è insostenibile per le imprese e per le buste paga, per i lavoratori e anche per i pensionati. Se continuiamo ad avere stipendi e pensioni così pressate dal fisco l’economia e i consumi nazionali non ripartono”, ha concluso la Furlan.

Renata Polverini, ultime news su voucher e disoccupazione

Le ultime news sul fronte lavoro e voucher vengono rilasciate da Renata Polverini, vicepresidente della Commissione lavoro alla camera, che sul suo blog che in uno degli ultimi articoli ed ha dichiarato:” I voucher sono stati definitivamente abrogati dopo un utilizzo quasi decennale in importanti settori più che mai da sostenere. Il vuoto normativo che ora si apre, in particolare per le famiglie, verrà probabilmente colmato da una proposta di legge che primeggerà sulle innumerevoli che sono state pubblicizzate. Il tema vero è che le politiche messe in campo non riescono ad aggredire il problema della disoccupazione in questo Paese”.

“Manca la volontà politica. Si mettono in campo misure unicamente pro campagna elettorale. Così sono intervenuta nella trasmissione Coffee Break su La7. Sono troppi anni che non si creano politiche valide per lo sviluppo, c’è troppo burocrazia. Sulle privatizzazioni poi, come in molti campi abbiamo favorito in questi anni l’erogazione di servizi scadenti e molto spesso con un costo troppo elevato. Non sempre il privato è sinonimo di qualità perché accade sempre più frequentemente che i servizi offerti siano talmente specifici da costringere il pubblico a dipendere da essi”.

Non ci sono soluzioni da manuale ma rendere strutturale e selettivo il taglio del cuneo fiscale sul lavoro, favorire la semplificazione e non la distruzione contrattuale per attirare anche investimenti esteri e riprendere l’apprendistato come contratto tipico di inserimento al lavoro per i giovani sono passi da affrontare con più decisione. Con il livello di crescita al quale siamo abituati qui in Italia, ossia ancora molto lento e ritardato rispetto al resto d’Europa, e soprattutto con una regolazione del lavoro troppo rigida, difficilmente ad oggi riusciremo a garantire certezze su remunerazione, contratti e carriere. Campanello d’allarme anche sul fronte degli investimenti pubblici nei settori che creano occupazione. Difronte al calo costante rilevato anche ieri dall’Istat, in audizione presso le commissioni Bilancio, la decontribuzione da sola non è in grado di arginare la mancanza di impiego in Italia”, conclude la Polverini.