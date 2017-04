Amici 2017 ed. 16: è nata una nuova coppia nella scuola?

Amici 2017 ed. 16: una nuova coppia si è formata nella scuola? L’edizione di Amici 2017 Ed. 16 si avvia verso la finale in cui verrà decretato il vincitore. Tra prove, ansie, paure ma anche qualche gioia si ha tempo per pensare anche all’amore. Nuovi possibili flirt fanno capolino, questa volta si parla di Mike e Shady, due giovani allievi della trasmissione. Molti telespettatori pensano che fra i due vi è molto di più di una semplice amicizia e a tal proposito è intervenuta la coach Emma Marrone. L’ex allieva di Amici nonché ora cantante di successo ha chiesto a tutti i suoi allievi di raccontarsi di più riguardo la loro vita personale. Ed ecco che Mike ha dichiarato di non essere attualmente single ma di aver interrotto una relazione importante circa un anno fa. Alle parole del ragazzo, la Marrone ha subito rivolto uno sguardo a Shady accompagnato da un sorriso.

Mike e Shady: scenate di gelosia.

Attualmente tra Bird e l’aspirante cantante non vi è stato alcun bacio ma non sono mancati gli atteggiamenti affettuosi e intimi. Inoltre si è assistito anche a una scenata di gelosia della cantante che ha spazzato via anche quei piccoli dubbi che erano rimasti: la relazione tra i due deve solamente essere ufficializzata? La situazione è poco chiara, ma per ovvi motivi: Mike e Shady non vogliono far capire che stanno insieme? Hanno deciso di controllarsi in casetta per non dare la loro storia in pasto al gossip e rimanere concentrati sulla carriera? Può essere, ma quando c’è la gelosia di mezzo è davvero difficile controllarsi.