Amici 2017 Ed. 16 serale, ultime news. Sono rimasti in gara alla vigilia del sesto serale di Amici 2017 Ed. 16, registrato domenica 23 aprile, che noi vedremo in onda su Canale 5 sabato 29, otto concorrenti a contendersi la vittoria finale. Si tratta di Shady, Mike Bird, Thomas e Sebastian dei Bianchi e Federica, Riccardo, Cosimo e Andreas per i Blu.

Amici 2017 Ed. 16 sesto serale, ultime news e anticipazioni.

Grandi emozioni nel serale di Amici 2017 Ed. 16 per il ritorno di Emma nelle vesti di coach della squadra bianca. Le anticipazioni sulla registrazione del sesto serale di Amici 2017 Ed. 16 rivelano che la prima manche verrà vinta dai Bianchi, mentre la seconda dai Blu, e l’eliminato del sesto serale di Amici 2017 Ed. 16 sarà Cosimo, il ballerino della squadra Blu. Secondo le prime news, verrà introdotto un nuovo meccanismo di sfida dal sesto serale che sarà in vigore anche nel settimo serale di Amici 2017 Ed. 16.

Già nel sesto serale vedremo il tutti contro tutti, un ballottaggio a 8, in cui i cantanti e i ballerini di entrambe le squadre si sfideranno nel loro cavallo di battaglia. In un video, pubblicato in anteprima da Tgcom24, Maria De Filippi spiega la novità: resta la divisione in due manche ma, al termine della prima, anziché mandare un membro della squadra perdente in ballottaggio e quindi avere una persona in meno durante la seconda manche, tutti potranno esibirsi anche durante la seconda perché, alla fine, in ballottaggio andrà l’intera squadra.

Amici 2017 Ed. 16, le prime dichiarazioni di Maurizio Costanzo dopo l’uscita di Morgan.

Intanto, sul numero di Chi in edicola oggi, mercoledì 26 aprile, Maurizio Costanzo parla del ritorno del suo show ed ha rilasciato delle dichiarazioni sull’uscita di Morgan da Amici:”Io guardo il programma perché mi piace vedere questi ragazzi che cercano di cogliere l’opportunità, di salire sul treno che passa, di realizzare il sogno. Sentirli cantare “Geppetto”, con tutto il rispetto, no, non è quella la strada giusta. Morgan è un artista, per carità. Ma ad Amici ha sbandato in curva ed è uscito fuori strada. È un peccato. Ma lui è caduto tante volte, si rialzerà. Lo spero almeno”.

Amici 2017 Ed. 16 sesto, le ultime news, anticipazioni, eliminato

Nel nel settimo serale di Amici 2017 Ed. 16, che verrà registrato domenica 30 aprile 2017 e che noi vedremo in onda sabato 6 maggio 2017, troveremo quindi ancora in gara Thomas Bocchimpani, Sebastian Melo Taveira, Shady Fatin Cherkaoui, Mike Bird per i Bianchi e Federica Carta, Riccardo Marcuzzo per i Blu.

Ti potrebbe interessare anche: Amici 2017 Ed. 16: tutte le ultime news e novità del talent show di Maria De Filippi.