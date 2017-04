Amici 2017, il daytime e le news al 26 aprile 2017: le prove dei Bianchi. Sono iniziate le prove per il sesto serale di Amici 2017 Ed. 16. Emma Marrone ed i ragazzi Bianchi lavorano con serenità e determinazione, intenzionati a fare bene durante il prossimo serale. Emma va nella casetta dei suoi ragazzi assegna a Shady la csnzone di Francesca Michelin “Nessun grado di separazione” ed inoltre “Pioggia di marzo”, “Enjoy the silence” e l’inedito “Stay Home”. Per Mike, Emma ha pensato ad un duetto insieme sulle note de “La verità” (voglio darti sostanza, spiega la coach), ed inoltre dovrà preparare “Walk on the wild”. Emma dà alcuni consigli a Mike: è troppo chiuso, deve aprirsi di più. La coach elogia Thomas e gli comunica che dovrà cantare “Salirò”, “Il diario degli errori”, “Can’t stop the feeling” e l’inedito “Scusa”. Sebastian, invece, dovrà ballare sulle note della colonna sonora del film Bagdad Cafè, cantata in diretta da Emma.

Amici 2017, il daytime e le news al 26 aprile 2017: le prove dei Blu.

I Blu dovranno duettare con una grande ospite: si tratta di Arisa, ed Andreas dovrà esibirsi nel ballo con ospite. Il ballerino, inoltre, dovrà anche danzare sull’inedito di Federica.