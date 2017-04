Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 26 aprile 2017: l’intervista a Radio Radicale di Gabriella Stramaccioni. Alla marcia di Pasqua per l’amnistia e l’indulto hanno aderito tante associazioni. A marciare dal Regina Coeli a Piazza San Pietro è stata anche Gabriella Stramaccioni, la coordinatrice nazionale di Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. A Radio Radicale, Gabriella Stramaccioni ha parlato della necessità di carceri più umane e della grande importanza dei piani di reinserimento. “Quello che interessa è costruire la giustizia sociale”, ha precisato durante l’intervista. “Si deve fare in modo che in tutti gli istituti di detenzione ci sia un controllo di legalità da parte dei cittadini. Troppi abusi, troppo sovraffollamento. Dobbiamo fare in modo che chi entra in carcere abbia la possibilità di migliorare la propria situazione. Il fine deve essere quello di rieducare e quello creare alternative al sistema penitenziario. Il carcere fine a se stesso non serve a niente. Deve essere sconfitta la recidiva con proposte e inserimento di lavoro e soprattutto per i giovani bisogna cerare delle alternative concrete”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 26 aprile 2017: il blog di ricette e riflessioni dei detenuti della casa di reclusione a San Gimignano.

I detenuti della Casa di reclusione di Ranza, a San Gimignano, si sono resi protagonisti di un bellissimo progetto: i detenuti che frequentano la sede carceraria dell’Istituto Enogastronomico di Colle Val d’Elsa hanno realizzato un blog di ricette e riflessioni intitolato “Scriviamo… con gusto”. Nel blog sono presenti ricette, poesie e riflessioni, ed ogni mese è propost un tema diverso raccoglie ricette, poesie e riflessioni curate dagli studenti detenuti sviluppando ogni mese un tema diverso. Le docenti Gilda Penna e Laura Staiano curano le pubblicazioni sul blog e la formazione dei detenuti. La referente dell’istituto Gilda Penna ha spiegato a radiosienatv.it che “Scriviamo…con gusto coinvolge ogni mese gli studenti dei circuiti di Alta e Media Sicurezza del carcere di Ranza su un tema diverso, con una ricetta pensata e realizzata in team e, successivamente, raccontata e condivisa con il mondo esterno. Insieme alle ricette, in lingua italiana, inglese e francese, trovano spazio sul blog ricerche storiche sulla gastronomia, italiana e non, e riflessioni che guardano fuori dalle sbarre attraverso la cucina. Gli studenti possono, così, mettersi in gioco e valorizzare le loro capacità aprendosi, attraverso la rete, a tutti coloro che si interessano di gastronomia e cogliendo un’opportunità di arricchimento personale e professionale”.