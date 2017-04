Il Segreto, le Anticipazioni le news e la trama della doppia puntata di prima serata di mercoledì 26 aprile 2017 – «Ancora un gradito fuori programma per gli aficionados!» – Nuova programmazione eccezionale in casa Mediaset – dopo il ponte del 25 aprile – nella prima serata di mercoledì 26 aprile: Il Segreto va in onda alle 21:10, al solito su Canale 5. Le anticipazioni della soap di Aurora Guerra rivelano che Francisca (María Bouzas) si sta dedicando a un lavoro capillare – quasi un lavaggio del cervello – su Severo (Chico García) per instillargli, goccia a goccia, l’odio nei confronti di Hernando (Angel de Miguel).

Anticipazioni Il Segreto, la trama della puntata serale di mercoledì 26 aprile 2017 – «Quello che Elías scoprì sul conto di Hernando…»

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che quella di cui abbiamo appena parlato non è l’unica nube tempestosa che incombe sul capo di Dos Casas: un’altra ancor più nera e minacciosa viene da Elías Mato (Jaime Llorente), che trama contro di lui allo scopo di rubargli l’amore di Camila (Yara Puebla). Il chimico si reca in viaggio, con una scusa, alla ricerca di prove compromettenti contro Hernando, venendo così a conoscenza della tragica storia della sua famiglia.