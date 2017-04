Anticipazioni Una vita – Acacias 38, tutte le anticipazioni della settimana del 1°, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maggio 2017 – «L’esitazione di Leandro» Il compleanno di Victor si appresta e María Luisa – come ci rivelano le anticipazioni basate sulle trame delle puntate della prima settimana di maggio di Una vita – vuole fargli un bel regalo. Fa allora confezionare, apposta per lui, dal sarto provetto Leandro, un bellissimo abito. Leandro, però, si mostra stranamente titubante prima di accettare l’affettuoso incarico.

Anticipazioni Una vita, le trame delle puntatedella settimana del 1°, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maggio 2017 – «Casilda umiliata da Leonor!»

Le anticipazioni di Una vita ci fanno vedere intanto come Cayetana – nel tentativo di escludere Úrsula dalla sua vita e di entrare nelle grazie di Mauro – sfrutti l’amicizia con Teresa. Ramón vorrebbe fare investimenti in una serie di nuovi e pericolosi affari che Felipe gli sconsiglia. Casilda lascia per sempre Acacias 38. Lolita si rivolge a Pablo: Leonor e Rosina hanno trattato male la povera domestica che sta per lasciare Calle Acacias!

Anticipazioni Una vita, le trame delle puntatedella settimana del 1°, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maggio 2017 – «Un incontro segreto»

Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, il fratello di Manuela tenta di far cambiare idea alla sua ex fidanzata, ma non c’è modo. Allora va al carcere e chiede a Mauro di organizzare un incontro segreto tra lui e Martín. Juliana capisce che è arrivato il momento di dire la verità su Leandro a Victor, mentre Úrsula, dopo essere stata pesantemente umiliata dalla sua signora durante una riunione al Patronato, per ritorsione racconta a Teresa Sierra la verità sulla morte di Manuela e German!